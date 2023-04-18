«Унион» продлил контракт с Хедирой

Полузащитник «Униона» Рани Хедира продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним немцем рассчитано до сезона-2023/24.

В текущем сезоне Хедира провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.