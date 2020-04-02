Боатенг оправдал нарушение карантина болезнью сына

Защитник «Баварии» Джером Боатенг заявил, что попал в ДТП и нарушил карантин в связи с болезнью сына. Несмотря на это, клуб оштрафовал игрока и направит полученные деньги на помощь больницам в борьбе с коронавирусом.

— Знаю, что было ошибкой не сообщать клубу о своей поездке, но в то время я думал только о своем сыне, — цитирует Bild Боатенга. — Если сын зовет отца, то, конечно, я уйду в любое время, независимо от времени суток!

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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