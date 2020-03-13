Ближайший тур чемпионата Германии также отменен

Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля. Также Немецкая футбольная лига отказалась от первоначальной идеи провести ближайший тур при пустых трибунах и решила перенести все матчи на неопределенный срок, сообщает Kicker.

НФЛ надеется завершить футбольный сезон в Германии до наступления лета, поскольку досрочное завершение сезона может понести за собой серьезные последствия для многих клубов. Руководство лиги продолжит консультироваться с представителями министерства здравоохранения.

Напомним, ранее об остановке чемпионата объявили Италия, Испания и Англия.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»