Ближайший тур чемпионата Германии также отменен
18:44
Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля. Также Немецкая футбольная лига отказалась от первоначальной идеи провести ближайший тур при пустых трибунах и решила перенести все матчи на неопределенный срок, сообщает Kicker.
НФЛ надеется завершить футбольный сезон в Германии до наступления лета, поскольку досрочное завершение сезона может понести за собой серьезные последствия для многих клубов. Руководство лиги продолжит консультироваться с представителями министерства здравоохранения.
Напомним, ранее об остановке чемпионата объявили Италия, Испания и Англия.
Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»
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