«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Де Лигта

Защитник «Баварии» Маттейс Де Лигт может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, главный тренер английской команды Эрик тен Хаг высоко ценит игру 24-летнего голландца. Также в «Баварии» разрешили защитнику вести переговоры с другими командами, так как в ближайшее время мюнхенцы подпишут Джонатана Та и Хироки Ито.

В минувшем сезоне Де Лигт провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.