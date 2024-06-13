Терзич прокомментировал отставку с поста главного тренера дортмундской «Боруссии»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал решение покинуть свой пост. Об отставке специалиста было объявлено сегодня, 13 июня.

«Я попросил ответственных о беседе после нашего финала на «Уэмбли», потому что после девяти лет в «Боруссии», включая шесть лет в тренерской команде и два с половиной года в качестве главного тренера, у меня сложилось ощущение, что предстоящий рестарт будет сопровождаться новым человеком со стороны.

Любой, кто меня знает, понимает, что во время принятия решений в течение последних нескольких недель в моей груди бились два сердца. Но даже после интенсивных обсуждений мое решение не изменилось. Я всегда желаю «Боруссии» всего наилучшего, говорю спасибо и до свидания » , — цитирует Терзича пресс-служба команды.

Контракт Терзича с «Боруссией» был рассчитан до июня 2025 года. 41-летний немец возглавил клуб летом 2022 года.