Санчо попрощался с Терзичем и поблагодарил за работу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который играет в аренде в дортмундской «Боруссии», попрощался с Эдином Терзичем. 13 июня специалист покинул немецкий клуб.

«Спасибо за то, что поверили в меня! Буду вечно благодарен! Желаю всего наилучшего в ваших последующих начинаниях!» — написал Санчо в соцсети.

Контракт специалиста с «Боруссией» был рассчитан до июня 2025 года. 41-летний немец возглавил клуб летом 2022 года.