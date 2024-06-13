Рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024
«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024
«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024, по данным портала Transfermarkt.de. Английский клуб на турнире представляет всего 13 игроков, общая стоимость которых составляет 826 миллионов евро.
На втором месте идет «ПСЖ» — из французской команды в Германии выступит 12 футболистов, рыночная стоимость которых 658 миллионов евро. Тройку замыкает «Арсенал» — 10 игроков и 585 миллионов евро.
«СЭ» публикует рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024 по версии Transfermarkt.de.
Рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024
- «Манчестер Сити»: 13 игроков — 826 миллионов евро.
- «ПСЖ»: 12 игроков — 658 миллионов евро.
- «Арсенал»: 10 игроков — 585 миллионов евро.
- «Бавария»: 11 игроков — 572 миллионов евро.
- «Реал»: 12 игроков — 518 миллионов евро.
- «Интер»: 13 игроков — 457 миллионов евро.
- «Барселона»: 11 игроков — 428 миллионов евро.
- «Ливерпуль»: 9 игроков — 413 миллионов евро.
- «Байер»: 10 игроков — 361 миллион евро.
- «Лейпциг»: 11 игроков — 333 миллиона евро.
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