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Сегодня, 06:32

«Аугсбург» уволил Масена с поста главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аугсбург» уволил Энрико Масена с поста главного тренера команды. Временно исполняющим обязанности был назначен Тобиас Штробль, возглавляющего команду U23.

«После обстоятельных бесед и анализа текущей спортивной ситуации «Аугсбург» принял решение о немедленном освобождении от обязанностей главного тренера Энрико Масена. Спортивный директор Маринко Юрендич и управляющий директор Михаэль Штрель лично проинформировали 39-летнего специалиста об этом», — говорится в заявлении клуба.

39-летний Масен возглавлял «Аугсбург» с лета 2022 года. Под его руководством команда заняла 15-е место в прошлом сезоне чемпионата Германии.

В сезоне-2023/24 команда набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 15-ю строчку в бундеслиге.

«Я, естественно, разочарован этим решением, поскольку убежден, что вместе нам удалось бы переломить ситуацию, — сказал Масен. — Я благодарен руководству клуба за предоставленную мне возможность работать тренером в бундеслиге. Я желаю всего наилучшего в будущем и надеюсь, что фундамент, который мы заложили вместе, приведет к успеху».

ФК Аугсбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 7 6 1 0 23-6 19
2
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
3
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
4
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
5
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Айнтрахт Ф 7 2 4 1 6-5 10
9
 Фрайбург 7 3 1 3 7-13 10
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 7 2 0 5 12-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 7 0 1 6 4-14 1
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Дармштадт – РБ Лейпциг
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Фрайбург – Бохум
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Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
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21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
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Юлиан Брандт

Боруссия Д

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Гарри Кейн

Бавария

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