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Сегодня, 20:18

Нойер хочет вернуться в стартовый состав «Баварии» сразу после травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время вернется в строй, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 37-летний голкипер восстановится не позднее 28 октября, когда «Бавария» сыграет с «Дарштадтом» в бундеслиге, но он может вернуться в строй и к матчам с «Майнцем» (21 октября) и «Галатасараем» (24 октября).

При этом Нойер рассчитывает сразу вернуться в стартовый состав «Баварии». В первой части сезона ворота мюнхенцев защищает Свен Ульрайх.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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Байно-Гиттенс продлил контракт с «Боруссией», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 7 6 1 0 23-6 19
2
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
3
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
4
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
5
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Айнтрахт Ф 7 2 4 1 6-5 10
9
 Фрайбург 7 3 1 3 7-13 10
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 7 2 0 5 12-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 7 0 1 6 4-14 1
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20.10 21:30
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Дармштадт – РБ Лейпциг
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Фрайбург – Бохум
 - : -
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Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
21.10 19:30
Майнц – Бавария
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Кельн – Боруссия М
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Крис Фюрих

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Юлиан Брандт

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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