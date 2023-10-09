Нойер хочет вернуться в стартовый состав «Баварии» сразу после травмы

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время вернется в строй, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 37-летний голкипер восстановится не позднее 28 октября, когда «Бавария» сыграет с «Дарштадтом» в бундеслиге, но он может вернуться в строй и к матчам с «Майнцем» (21 октября) и «Галатасараем» (24 октября).

При этом Нойер рассчитывает сразу вернуться в стартовый состав «Баварии». В первой части сезона ворота мюнхенцев защищает Свен Ульрайх.