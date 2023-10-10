«Бавария» хочет приобрести Пальинью в январское трансферное окно
«Бавария» не теряет надежды приобрести в январе полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью, несмотря на то, что он подписал новый контракт до 2028 года.
Как сообщает Goal, в новом соглашении 28-летнего игрока отсутствует пункт о возможном выкупе игрока. «Бавария» летом была готова предложить за португальца около 67 миллионов долларов, но в связи с продлением контракта, вероятно, придется поднять цену.
Летом «Бавария» договорилась с «Фулхэмом» о переходе Пальиньи, но лондонцы не успели найти ему замену и отменили сделку.
В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|7
|6
|1
|0
|23-6
|19
|
2
|Штутгарт
|7
|6
|0
|1
|22-8
|18
|
3
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|23-6
|17
|
4
|Боруссия Д
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|
5
|Хоффенхайм
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|
6
|РБ Лейпциг
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
7
|Вольфсбург
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|
8
|Айнтрахт Ф
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
9
|Фрайбург
|7
|3
|1
|3
|7-13
|10
|
10
|Хайденхайм
|7
|2
|1
|4
|10-15
|7
|
11
|Дармштадт
|7
|2
|1
|4
|12-19
|7
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Унион Б
|7
|2
|0
|5
|11-14
|6
|
14
|Вердер
|7
|2
|0
|5
|12-17
|6
|
15
|Аугсбург
|7
|1
|2
|4
|10-17
|5
|
16
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|5-19
|4
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|7
|0
|1
|6
|4-14
|1
|20.10
|21:30
|
Боруссия Д – Вердер
|- : -
|21.10
|16:30
|
Дармштадт – РБ Лейпциг
|- : -
|21.10
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|21.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|21.10
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|21.10
|16:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|21.10
|19:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.10
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|22.10
|18:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|13
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|6
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|4
|1
|0