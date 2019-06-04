В Мадриде завершился Седьмой сезон "Футбола для дружбы"

В Мадриде завершился Седьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".Финальные мероприятия прошли с 28 мая по 2 июня. Во время главного события – Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" —состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире, по ее итогам программа получила официальный сертификат Guinness world records®.

В финальных мероприятиях "Футбола для дружбы" в Мадриде приняли участие более 800 детей и взрослых из стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Ключевые события освещали более 160 журналистов из ведущих международных и национальных СМИ. Мероприятия программы посетили председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, звезды мирового футбола Роберто Карлос, Марко Матерацци, Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев и Анатолий Тимощук, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, послы УЕФА Селия Шашич и Рикарду Карвалью, главы национальных футбольных федераций и ассоциаций разных стран.

"Футбол для дружбы" – это совершенно уникальная программа, присоединиться к которой мечтают дети со всего мира. Объединяя спортивную и гуманитарную составляющие, проект помогает Юным участникам развивать свои таланты, выбирать свой жизненный путь и становиться яркими лидерами. Не все Юные футболисты, тренировавшиеся на полях "Футбола для дружбы", станут профессиональными спортсменами. Но все они навсегда сохранят внутри себя уникальный опыт, полученный здесь: опыт дружбы, преодоления собственных границ, командной работы", – отметил Роберто Карлос.

В двухдневном Международном лагере Дружбы 28 и 29 мая Юные послы познакомились другом с другом, прошли обучение по спортивной и гуманитарной программам, а также подготовились к Чемпионату мира по "Футболу для дружбы". По итогам Открытой жеребьевки 12-летние мальчики и девочки разных национальностей и физических возможностей объединились в 32 Международные сборные Дружбы. Звезды мирового спорта и футболисты-участники предыдущих сезонов программы провели для Юных спортсменов тренировки.

30 мая в Мадриде прошел Международный форум "Футбол для дружбы". В этом году событие впервые объединило международных экспертов и практикующих специалистов в области развития детско-юношеского футбола со всего мира. Тренеры национальных команд и профессиональных клубов, детские врачи, представители футбольных академий и федераций разных стран, а также звезды мирового спорта обсудили на площадке форума эффективные инструменты обучения Юных спортсменов, новые методы развития детского футбола, вопросы воспитания лидерских качеств у молодого поколения через командную работу.

В 2019 году программа задала новое направление развития, объявив о запуске Международной Академии "Футбола для дружбы" для тренеров. Бесплатная образовательная онлайн-платформа включает набор практических занятий, направленных на повышение квалификации тренеров юношеских команд и футбольных секций, а также учителей физкультуры. Учебный курс разработан авторами спортивной и гуманитарной образовательных программ проекта "Футбол для дружбы" – руководителями учебного процесса и тренерами академий ФК "Барселона", экспертами гуманитарных программ ФИФА.

Ключевым мероприятием программы Седьмого сезона традиционно стал Чемпионат мира по "Футболу для дружбы". Отборочный этап, плей-офф, четвертьфинал и полуфинал состоялись 31 мая. В рамках отборочных игр прошла открытая тренировка, объединившая спортсменов 57 и признанная самым многонациональным уроком футбола в истории. По ее итогам "Футбол для дружбы" был удостоен титула Guinness world records®. Председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков получил от судьи Книги рекордов Гиннесса Анны Орфорд официальный сертификат об установке рекорда и поздравил Юных участников "Футбола для дружбы" с новой победой.

"Была проведена большая работа, в результате которой мы сегодня получили такой высокий результат, поставив новый мировой рекорд Гиннесса. Этот рекорд состоялся благодаря таланту ребят, которые очень много тренируются и все вместе дружат. Очень важно, когда дети разных национальностей играют в одной команде. Хочу еще раз всех поздравить с таким замечательным результатом",– сказал Виктор Зубков.

Финальный матч Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" прошел 1 июня на футбольном поле UEFA Pitch, расположенном в центре Мадрида, на площади Плаза Майор. Международная сборная Дружбы "Антигуанский полоз" сыграла с командой "Тасманский дьявол" со счетом 1:1 в основное время, а затем выиграла по итогам серии пенальти и завоевала главный приз. Победителей наградил легендарный футболист сборной Бразилии и ФК "Реал Мадрид", победитель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов Роберто Карлос.

"Мы выиграли благодаря крепкому командному духу, потому что уровень подготовки соперников был ничуть не хуже. С ребятами из команды мы не были знакомы, пока не приехали в Мадрид на Седьмой сезон программы "Футбол для дружбы", но за два дня подготовки к Чемпионату невероятно сплотились. Я рада победе, но еще больше меня радует возможность разделить ее с новыми друзьями. Мы обязательно продолжим общаться, вернувшись домой. Такое не забывается!", – сказала участница Международной сборной "Антигуанский полоз", Юная футболистка Лейла Салихович из Боснии и Герцеговины.

Перед финальным матчем были объявлены итоги голосования Юных участников за самую социально ответственную футбольную команду. Кубок "Девяти ценностей", специальный трофей программы, был присужден футбольному клубу "Ливерпуль". Обладателями награды уже являются такие футбольные клубы, как "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аль-Вахда" (Сирия), "Реал Мадрид" (Испания), а также национальная сборная Бразилии.

Все участники финальных мероприятий Седьмого сезона "Футбола для дружбы" посетили финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", который прошел на стадионе "Метрополитано".

Все ключевые мероприятия "Футбола для дружбы" в Мадриде освещали Юные журналисты. Они работали в Международном детском пресс-центре, создавая новости, репортажи, фото– и видеоконтент. Материалы были опубликованы в онлайн-газете программы.

Седьмой сезон программы продолжил реализацию экологической инициативы "Футбола для дружбы", направленной на продвижение ценностей бережного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Все Международные сборные Дружбы были названы в честь редких видов животных. Американская писательница Анна Волд в поддержку эко-инициативы создаст сказку, главными героями которой станут исчезающие животные. Юные участники программы со всего мира будут переводить сказку на 30 языков. Премьера запланирована на лето 2019 года.

Активные события Седьмого сезона начались в Международный день футбола и дружбы. 25 апреля в школах и академиях более 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки состоялись встречи, тренировки и товарищеские матчи с участием Юных послов и тренеров, известных футболистов и официальных лиц. В рамках Международного дня футбола и дружбы прошло более 200 мероприятий, участие в них приняли более 40 000 участников.

"Благодаря "Футболу для дружбы" я завел много новых друзей по всему миру. Просто потрясающе, что мне выпала возможность познакомиться с детьми из разных стран, которые любят футбол так же сильно, как я. Ребята, которых я встретил здесь, удивительные. Они все такие активные, добрые и умные. Я уверен, что мы продолжим общаться, вернувшись домой. Участие в Чемпионате мира по "Футболу для дружбы" помогло мне вывести на новый уровень навыки командной игры. Надеюсь, в следующем году я смогу снова принять участие в программе", – сказал Юный футболист из Азербайджана Айхан Ализада.

"Программа "Футбол для дружбы" выполняет важную миссию, объединяя талантливых детей и подростков из разных стран. Участие в программе помогло мне развить свой талант и обрести уверенность в том, что мне есть, о чем рассказать миру. Я рада, что каждый год мои ровесники из разных стран имеют возможность стать частью "Футбола для дружбы", научиться здесь чему-то новому и получить уникальный опыт, который поможет им расти над собой. Уверена, что многие участники нынешнего сезона после возвращения домой станут, как и я, распространять ценности программы, создавая собственные проекты. "Футбол для дружбы" вдохновляет жить активно, проявлять инициативу и верить в себя", – рассказала Юная журналистка из Индии и Юный посол "Футбола для дружбы" Ананья Камбодж.