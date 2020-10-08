Роберто Карлос стал глобальным послом «Футбола для дружбы»

Роберто Карлос, легенда сборной Бразилии и мадридского «Реала», чемпион мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов, стал глобальным послом Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

В 2019 году бразильский защитник лично пообщался с участниками и тренерами детских команд, вручил кубок юным победителям Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», а также принял участие в ключевых мероприятиях программы, которые прошли в рамках финала Лиги чемпионов в Мадриде.

В этом году Роберто Карлос как глобальный посол программы вместе с Юными участниками продвигает ценности «Футбола для дружбы» по всему миру.

«Футбол для дружбы» — уникальный проект, дающий равные возможности всем детям мира, он ежегодно собирает мальчиков и девочек в настоящем международном турнире, учит общаться со сверстниками из разных стран и дарит не просто массу положительных эмоций, но и путевки в хорошее будущее", — отмечает Роберто Карлос.

Новая международная образовательно-игровая онлайн платформа «Футбола для дружбы» включит в себя Международный лагерь Дружбы, детский пресс-центр, Форум для тренеров детских команд со всего мира и многопользовательскую мобильную игру F4F World, предоставляя участникам возможность принять участие во всех традиционных мероприятиях финала сезона «Футбола для дружбы» 2020 и получить ценный опыт. Ключевым событием станет Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы».