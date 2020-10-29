Победители онлайн-сезона «Футбола для дружбы» получат билеты на финал Лиги чемпионов-2021

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Заявочная кампания на участие в восьмом сезоне Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» близится к завершению: последние заявки принимаются до 31 октября 2020 года. Призовой фонд — билеты на финал Лиги чемпионов-2021 в Стамбуле.
Шанс принять участие в международных мероприятиях «Футбола для дружбы» есть у каждого любителя футбола в возрасте от 12 до 15 лет, вне зависимости от национальности, пола и физических возможностей. Участие в программе абсолютно бесплатно.
Главные события пройдут с 27 ноября по 9 декабря 2020 года и будут включать следующие активности:
— Международный онлайн-лагерь «Футбола для дружбы» (обучение и тренировки для Юных футболистов), а также Международный детский пресс-центр (обучение и практические задания для Юных журналистов);
— Международный онлайн-форум «Футбола для дружбы» (обсуждение лучших инициатив в сфере развития детско-юношеского спорта с экспертами и тренерами);
— Международный чемпионат по «Футболу для дружбы» (Football for Friendship eWorld Championship), который пройдет в новом футбольном симуляторе в режиме онлайн.
«Переход «Футбола для дружбы» сезона 2020 в онлайн-формат — отличное и смелое решение, разработчики программы поддержали детей и провели колоссальную работу. Мероприятия этого сезона пройдут на цифровой платформе и в футбольном симуляторе Football For Friendship World, на базе которого состоится чемпионат, но как и прежде, программа соберет юных любителей футбола со всего мира, — комментирует особенности нового сезона легендарный футболист Роберто Карлос. — Кроме того, победителей чемпионата ждет хороший призовой фонд — билеты на финальный матч Лиги чемпионов в Стамбуле в 2021 году».
Чтобы стать участником нового сезона программы «Футбол для дружбы», нужно отправить заявку по адресу po@footballforfriendship.com до 31 октября 2020 года.
Win tickets to the 2021 UEFA Champions League in Istanbul! ? The best participants of the F4F 2020 will get a unique opportunity — see the 2021 UEFA Champions League Final with their own eyes? ? ?Last call: grab your chance to become part of these lucky ones! ? Send your application to po@footballforfriendship.com until October 31 to join the F4F Eighth Season. This year, the main events of the programme will take place from November 27 to December 9. ? See you soon in Football for Friendship World? ? #F4F #FootballForFriendship #F4F2020 #eF4F #F4FWorld #UEFA #UEFACL2021