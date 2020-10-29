Победители онлайн-сезона «Футбола для дружбы» получат билеты на финал Лиги чемпионов-2021

Заявочная кампания на участие в восьмом сезоне Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» близится к завершению: последние заявки принимаются до 31 октября 2020 года. Призовой фонд — билеты на финал Лиги чемпионов-2021 в Стамбуле.

Шанс принять участие в международных мероприятиях «Футбола для дружбы» есть у каждого любителя футбола в возрасте от 12 до 15 лет, вне зависимости от национальности, пола и физических возможностей. Участие в программе абсолютно бесплатно.

Главные события пройдут с 27 ноября по 9 декабря 2020 года и будут включать следующие активности:

— Международный онлайн-лагерь «Футбола для дружбы» (обучение и тренировки для Юных футболистов), а также Международный детский пресс-центр (обучение и практические задания для Юных журналистов);

— Международный онлайн-форум «Футбола для дружбы» (обсуждение лучших инициатив в сфере развития детско-юношеского спорта с экспертами и тренерами);

— Международный чемпионат по «Футболу для дружбы» (Football for Friendship eWorld Championship), который пройдет в новом футбольном симуляторе в режиме онлайн.

«Переход «Футбола для дружбы» сезона 2020 в онлайн-формат — отличное и смелое решение, разработчики программы поддержали детей и провели колоссальную работу. Мероприятия этого сезона пройдут на цифровой платформе и в футбольном симуляторе Football For Friendship World, на базе которого состоится чемпионат, но как и прежде, программа соберет юных любителей футбола со всего мира, — комментирует особенности нового сезона легендарный футболист Роберто Карлос. — Кроме того, победителей чемпионата ждет хороший призовой фонд — билеты на финальный матч Лиги чемпионов в Стамбуле в 2021 году».

Чтобы стать участником нового сезона программы «Футбол для дружбы», нужно отправить заявку по адресу po@footballforfriendship.com до 31 октября 2020 года.