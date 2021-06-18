Аршавин посетит прототип трофея за лучший гол Евро-2020
21:00
20 июня экс-футболист сборной России Андрей Аршавин посетит арт-объект, являющийся физическим прототипом NFT-трофея за лучший гол Евро-2020.
Арт-объект расположен на стенде ПАО «Газпром» в футбольной деревне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга.
Футболист даст пресс-конференцию Юным журналистам программы «Футбол для дружбы» и станет комментатором спортивного матча между детской командой и командой талисманов «Футбола для дружбы».
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