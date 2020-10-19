Владимир Серов: «Онлайн-формат «Футбола для дружбы» объединит более 10 тысяч игроков»

17 сентября в Radisson Resort Zavidovo состоялась церемония награждения лауреатов 8-й ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России». В категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни» победил проект «Футбол для дружбы». Владимир Серов, глобальный директор Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» рассказал организаторам премии об особенностях проекта.

— «Футбол для дружбы» — международная детская социальная программа ПАО «Газпром». Глобальным оператором выступает Коммуникационная группа АГТ, — сказал Серов. — Участие в ней абсолютно бесплатно для любого мальчишки или девчонки из любой точки мира, а средний возраст участников — 12-14 лет. Помимо спорта, «Футбол для дружбы» продвигает общечеловеческие ценности, одинаковые во всем мире: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

Это и глобальный социальный лифт, который помогает ребятам со всего мира развить свои таланты и выбрать жизненный путь, находя новых друзей.

В 2020 году «Футбол для дружбы» пройдет в онлайн-формате. В ноябре новый сайт Footballforfriendship.com объединит более 10 тысяч игроков и станет базой для международных детских соревнований. Здесь можно стать игроком смешанной международной сборной и сыграть в «Футбол для дружбы» онлайн.

Программа получила широкое международное признание: более 49 ведущих международных и национальных премий в области социальной ответственности, международных коммуникаций и спорта. Мы даже вошли в перечень мировых рекордов Гиннеса.

— А почему именно футбол?

— Сложно найти в мире место, где бы не любили футбол. Мы убеждены, что это больше, чем просто игра. Несмотря на различия между странами, религиями, людьми, футбол учит быть единой командой, в нашем проекте — с самого детства!

— Сколько участников собирает в «Футболе для дружбы»?

— В 2013 году начинали с 8 стран-участниц. В 2016-м к нам присоединились еще 24 страны. На сегодняшний день проект объединяет 211 стран и регионов мира. Это даже больше, чем в некоторых Олимпиадах.

— Кто может участвовать в проекте?

— В первую очередь, дети: юные спортсмены и журналисты разных стран, в том числе с различными формами инвалидности. Ребята могут выступать в качестве футболистов, комментаторов и даже тренеров, а также быть послами проекта. Мы гордимся их успехами, но главное — они умеют дружить, быть командой, понимают, что такое равенство и честность, а это — необходимые условия для развития общества.