«Футбол для дружбы» провел дискуссию о влиянии пандемии на развитие спорта

«Футбол для дружбы» провел экспертную дискуссию о развитии спорта в период пандемии. Эксперты международной онлайн-дискуссии «Мотивация и тренировка в контексте пандемии: влияние интернет-технологий на спорт» сошлись во мнении, что пандемия даст толчок развитию киберспорта и расширит восприятие спорта в мире. Ожидается усиление уже имеющегося тренда: за последние 3-4 года аудитория киберспортивных мероприятий выросла в 5-6 раз.

Инициатором дискуссии выступила Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», которая в 2020 году впервые переносит весь сезон в онлайн, при этом ежегодный чемпионат мира для юных участников из более, чем 100 стран проходит в новом футбольном симуляторе Football for Friendship World. В дальнейшем приложение станет игровой платформой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.

Приглашенные эксперты — футболисты и киберспортсмены — поделились своей точкой зрения на то, как пандемия влияет на тренировочный процесс и сможет ли киберспорт стать полноценной заменой традиционному в будущем. О влиянии пандемии на профессиональный спорт рассказали советник президента Российского футбольного союза и посол программы «Футбол для дружбы» Алексей Смертин и гроссмейстер, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад, чемпионка Европы по шахматам Александра Костенюк. О развитии российского киберспорта рассказал начальник отдела специальных проектов Федерации компьютерного спорта России Игорь Бугаенко. В дискуссии приняли участие представители футбольного клуба «Шальке»: руководитель подразделения киберспорта Тим Райхерт, тренер League of Legends Дилан Фалько и профессиональный игрок FIFA Тим Швартманн («Тим Латка»). Модератором дискуссии выступил ведущий телеканала Euronews Энди Робини.

«Несмотря на отмену многих спортивных мероприятий в офлайн, мы стремимся сохранить качество и дух соревнований, которые сегодня проводятся в онлайн. Пандемия повлияла на то, как люди проводят свое свободное время. Думаю, главное приобретение этого периода — это расширение восприятия спорта и переоценка роли киберспорта в мире», — отметил Бугаенко.

Эксперт также отметил, что Россия была одной из первых стран, официально признавших киберспорт. По словам Бугаенко, только за последние 3-4 года аудитория киберспортивных мероприятий выросла в 5-6 раз.

Однако, с традиционным спортом с его «физическим преодолением себя, болью и труднодостижимыми результатами» киберспорт вряд ли может быть сравним, считает Алексей Смертин. В то же время, если речь идет о профессиональном подходе, будь то традиционный или киберспорт — в обоих случаях важно быть сфокусированным на достижении результата, с этой точки зрения разницы между ними нет.

В последнем с ним согласен и Тим Швартманн: «Если молодые люди хотят стать успешными — будь то киберспорт или традиционный футбол, — они должны много готовиться к игре и не должны довольствоваться достигнутым».

Сегодня многие футбольные клубы развивают киберспорт как отдельное направление.

«В последние годы популярность киберспорта стала очевидной. Вкладывая усилия в развитие этого направления, мы хотим наладить диалог с молодым поколением любителей футбола», — объясняет Тим Райхерт, ответственный за киберспортивное направление «Шальке».

Райхерт ожидает, что вследствие самоизоляции процесс слияния традиционных и цифровых видов спорта ускорится в несколько раз. По его мнению, киберспорт уже имеет много общего с традиционным спортом: лиговые структуры, соревнования, ментальные требования к игрокам и регулярные тренировки.

Александра Костенюк отметила, что прошедшие месяцы стали знаковыми для спорта.

«Пандемия открыла настоящий ящик Пандоры для шахматистов: если ранее часть наших соревнований уже проводилась онлайн, то теперь это самый удобный формат как для зрителей, так и для участников». По ее словам, пандемия спровоцировала рост интереса к онлайн-соревнованиям в последние несколько месяцев «даже на примере шахмат, не самого востребованного зрителями вида спорта, не говоря уже о мире киберспорта в целом», — сказала Костенюк.