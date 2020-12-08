9 декабря 2020 года в 20.00 по московскому времени в рамках восьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» состоится финальная игра Чемпионата мира по «Футболу для дружбы».

Мероприятие включает подведение итога 2020 сезона, церемонию награждения чемпионов, объявление победителей международной премии «Футбола для дружбы». В прямом эфире будут присутствовать обладатель Кубка мира Роберто Карлос, глава футбольного образования УЕФА Фрэнк Лудольф, звезды футбола и юные участники из более 100 стран.