Началось создание цифровой версии награды автору лучшего гола Евро-2020

Футболист, который забьет самый красивый гол Евро-2020, получит эксклюзивный приз — это оцифрованная инсталляция из 432 мячей в формате NFT-токена. ПАО «Газпром» выступил автором идеи первого подобного трофея в истории футбола.

27 июня на стенд «Газпрома» произойдет ключевое для создания NFT-трофея за лучший гол Евро событие: физический прототип награды будет публично уничтожен, чтобы перейти в цифровой формат.

В мероприятии примет участие автор художественного воплощения награды, художник-каллиграфутурист Покрас Лампас. Он расскажет о своем замысле создания цифровой версии награды, который до настоящего времени не раскрывался зрителям.

В арт-инсталляции остается один неокрашенный мяч — мяч победителя. Что будет происходить с ним дальше — также расскажет Покрас Лампас.