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Новости   //    Футбол   //    Футбол для дружбы. Новый сезон

«Футбол для дружбы»: Гранд-финал. Прямая видеотрансляция

14:00

Кульминацией девятого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» станет трансляция Гранд-финала, которая пройдет в 16.00 по московскому времени. Во время трансляции будут показаны главные моменты этого сезона и не только. Основной частью онлайн-эфира станет трансляция матча двух команд, которые, представляя разные страны и культуры, своим примером продемонстрируют, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде.

В финале Всемирного онлайн-чемпионата Юные футболисты представят разные футбольные академий и посоревнуются за шанс привезти домой денежный грант, который будет направлен на развитие детского футбола и общезначимых девяти ценностей программы «Футбол для дружбы»: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиция и честь.

В онлайн-трансляции примут участие также легендарный футболист Роберто Карлос и участники программы со всего мира.

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