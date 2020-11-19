Роберто Карлос в рамках «Футбола для дружбы» дарит футболки с автографом

Глобальный посол Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Роберто Карлос дал старт конкурсу «Я люблю футбол», передав эстафету Алексею Смертину и Ананьи Камбодж, юной участнице проекта.

«Мы все любим футбол. Но почему? Для меня это отличный способ объединить людей и показать, что мы все равны. А как насчет тебя?», — написал Роберто Карлос.

Суть нового конкурса заключается в том, что участники рассказывают свои истории, почему они любят футбол, выкладывают фото или видео в социальные сети Instagram, Facebook, Twitter с хэштегом #ContestF4F, отмечая там своих друзей. Те, кто расскажет самые интересные на взгляд Роберто Карлоса истории, получат футболки с автографом легенды мирового футбола, настольную игру Animalues и международный символ проекта — браслет «Футбола для дружбы»

8 сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» стал необычным и для организаторов, и для участников. Все главные события программы проходят онлайн, но и в этом формате организаторы нашли не просто способ сохранить активность, но и новые пути развития. В 2020 году «Футбол для дружбы» объединяет еще большее количество участников, созданы новые активности, позволяющие большему количеству детей проявить себя, найти свой интерес в программе, а кому-то и воплотить свою мечту в жизнь.

Конкурс проводится с 17 по 30 ноября.