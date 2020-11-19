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Роберто Карлос в рамках «Футбола для дружбы» дарит футболки с автографом

16:30
Новый конкурс «Футбола для дружбы».
Новый конкурс «Футбола для дружбы».

Глобальный посол Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Роберто Карлос дал старт конкурсу «Я люблю футбол», передав эстафету Алексею Смертину и Ананьи Камбодж, юной участнице проекта.

«Мы все любим футбол. Но почему? Для меня это отличный способ объединить людей и показать, что мы все равны. А как насчет тебя?», — написал Роберто Карлос.

Суть нового конкурса заключается в том, что участники рассказывают свои истории, почему они любят футбол, выкладывают фото или видео в социальные сети Instagram, Facebook, Twitter с хэштегом #ContestF4F, отмечая там своих друзей. Те, кто расскажет самые интересные на взгляд Роберто Карлоса истории, получат футболки с автографом легенды мирового футбола, настольную игру Animalues и международный символ проекта — браслет «Футбола для дружбы»

8 сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» стал необычным и для организаторов, и для участников. Все главные события программы проходят онлайн, но и в этом формате организаторы нашли не просто способ сохранить активность, но и новые пути развития. В 2020 году «Футбол для дружбы» объединяет еще большее количество участников, созданы новые активности, позволяющие большему количеству детей проявить себя, найти свой интерес в программе, а кому-то и воплотить свою мечту в жизнь.

Конкурс проводится с 17 по 30 ноября.

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