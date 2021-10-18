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Первый NFT-трофей за лучший гол Евро-2020 был вручен Патрику Шику

15:47
15 октября впервые в истории футбола был вручен NFT-трофей — за лучший гол Евро-2020. Фото «СЭ»
15 октября впервые в истории футбола был вручен NFT-трофей — за лучший гол Евро-2020. Фото «СЭ»
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15 октября впервые в истории футбола был вручен NFT-трофей — за лучший гол Евро-2020. Награда, инициированная официальным партнером чемпионата ПАО «Газпром», была вручена нападающему чешской сборной Патрику Шику. Для создания награды был приглашен российский художник-каллиграфутурист Покрас Лампас.

«Газпром» — современная и технологичная компания. Соединив спорт, высокие технологии и искусство и создав первый спортивный трофей такого рода, мы провели наглядную параллель с нашей уникальной производственной технологичностью", — отметил начальник департамента, пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Я нашел свое вдохновение в идее проекта, в ее соответствии девяти ценностям, которые мы разделяем с «Газпромом» и программой «Футбол для дружбы». Эти ценности объединяют мир, как и футбол», — сказал Покрас Лампас.

В ходе церемонии был презентован центральный фрагмент NFT-трофея — черно-золотой футбольный мяч с орбитами из названия «Футбола для дружбы» и его девяти ценностей: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести. Его голограмма находится в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон (Швейцария).

«Мы с радостью поддержали инициативу многолетнего партнера УЕФА ПАО «Газпром», предложившего создать абсолютно новую награду за лучший гол турнира. Награда за лучший гол от «Газпрома» — это уникальное явление в истории мирового спорта. Мы с нетерпением ждем еще более тесного сотрудничества с «Газпромом» и реализации новых проектов, направленных на поддержку и развитие мирового футбола», — подчеркнул директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

«Я горжусь тем, что первым в истории футбола получил такой трофей. Честно говоря, я никогда ничего подобного раньше не видел», — сказал Патрик Шик, автор лучшего гола Евро-2020.

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