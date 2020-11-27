27 ноября в 16.00 по московскому времени в рамках 8-го сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» состоится открытая жеребьевка Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы» 2020, мероприятие пройдет в рамках Good News шоу в прямом эфире.

Во время шоу будут определены составы 32 Сборных дружбы, а также пройдет обсуждение предстоящих главных событий сезона.

Главными гостями шоу станут: легенда мирового футбола Роберто Карлос, дети разных стран со всего мира, а также звезды мира футбола.