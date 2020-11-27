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Новости   //    Футбол   //    Футбол для дружбы. Новый сезон

Жеребьевка онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы» — сегодня. Специальный гость — Роберто Карлос

12:00
Жеребьевка чемпионата по «Футболу для дружбы».
Жеребьевка чемпионата по «Футболу для дружбы».

27 ноября в 16.00 по московскому времени в рамках 8-го сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» состоится открытая жеребьевка Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы» 2020, мероприятие пройдет в рамках Good News шоу в прямом эфире.

Во время шоу будут определены составы 32 Сборных дружбы, а также пройдет обсуждение предстоящих главных событий сезона.

Главными гостями шоу станут: легенда мирового футбола Роберто Карлос, дети разных стран со всего мира, а также звезды мира футбола.

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