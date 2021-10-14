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Завтра будет презентован первый NFT-трофей за лучший гол Евро-2020

16:00
Патрик Шик. Фото Getty Images
Патрик Шик. Фото Getty Images

15 октября ПАО «Газпром», официальный партнер Евро-2020, представит первый NFT-трофей за лучший гол турнира. Цифровая награда будет вручена нападающему сборной Чехии Патрику Шику в прямом эфире на YouTube-канале Gazprom Football в 16.00 по московскому времени.

NFT-трофей, объединивший спорт, искусство и технологии, будет презентован зрителям церемонии. Творческая реализация инициированной «Газпромом» цифровой награды принадлежит российскому художнику-каллиграфутуристу Покрасу Лампасу.

В мае 2021 года было объявлено о спонсорстве ПАО «Газпром» в рамках Евро-2020 и Евро-2024. Условия сотрудничества включили презентацию награды для автора лучшего гола Евро-2020, которая впервые выполнена в виде NFT-трофея — цифровой невозобновляемой версии художественного произведения искусства.

11 июня художник создал арт-инсталляцию из 432 футбольных мячей на стенде «Газпрома» в футбольной деревне Санкт-Петербурга, которая стала физическим прототипом NFT-трофея. 27 июня она была разобрана на мячи, каждый из которых покрыт оригинальным каллиграфическим орнаментом художника. Живописные мячи были оцифрованы, а накануне финала чемпионата, в ночь с 10 на 11 июля, появились на улицах 11 городов проведения Евро-2020: Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье. В поисках мячей участвовали тысячи жителей и гостей европейских городов.

В церемонии вручения примут участие начальник департамента, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Владимирович Куприянов, директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн, художник Покрас Лампас и автор лучшего гола Патрик Шик.

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