«Футбол для дружбы» приглашает детей со всего мира попробовать себя в роли спортивных комментаторов

С 15 сентября по 15 ноября 2020 года состоится Международный конкурс Юных комментаторов, который пройдет для детей 9-14 лет в социальных сетях Facebook, Instagram и Youtube. В состав жюри войдет 12-летний журналист Язн Таха, который обладает титулом самого юного футбольного комментатора в мире.

Детям из всех стран регионов и мира предлагается снять видео, в котором они прокомментируют на английском языке отрывок матча длиной 1 минуту, одним дублем, без монтажа, и выложить ролик в социальных сетях с хештегом #F4FCommentator с указанием своего возраста и страны проживания.

Конкурс пройдет в два этапа:

— I этап — отбор лучших Юных комментаторов в каждой стране. Даты: с 15.09.2020 по 15.10.2020.

— II этап — выбор победителя Конкурса путем онлайн-голосования. Даты с 15.10.2020 по 09.11.2020.

Итоги конкурса будут подведены с 10.11.2020 г. по 15.11.2020 г.

Участники Конкурса получат ценные призы от Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»: набор профессионального стримингового аудио-видео оборудования и сувениры с символикой проекта.

Участие Язна Таха в составе жюри в этом году является символичным для «Футбола для дружбы», а всем участникам Конкурса служит отличным примером и хорошей мотивацией. В 2018 году Язн участвовал в финальных мероприятиях Шестого сезона в Москве. Он впервые комментировал на английском языке решающий матч Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», прежде он делал это только на арабском. Вместе с тем, Язн и еще более 2 тыс. участников программы присутствовали на матче открытия ЧМ-2018 «Россия» — «Саудовская Аравия». К финалу Седьмого сезона в Мадриде Язн выучил испанский язык.

— Я начал играть в футбол в 5 лет. Тогда же я прокомментировал свой первый матч «Барселона» — «Реал». Знаю, это звучит невероятно, но всё произошло само собой. Мне очень нравится не только комментировать матчи, но и играть в футбол, а тем более попробовать себя в новом формате программы «Футбол для дружбы» и принять участие в онлайн игре, которая запустится в ноябре. С нетерпением жду старта, чтобы пригласить всех своих друзей к участию и встретиться со всеми на поле в виртуальном мире, — делится Язн Таха.