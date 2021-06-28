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Вратарь «Зенита» Беляева: «Женский футбол имеет все шансы выйти на новый уровень»

14:56
После пресс-конференции футболистки «Зенита» провели мастер-класс для всех желающих и сыграли вместе с юными посетителями футбольной деревни в товарищеском матче.
После пресс-конференции футболистки «Зенита» провели мастер-класс для всех желающих и сыграли вместе с юными посетителями футбольной деревни в товарищеском матче.

26 июня на стенде ПАО «Газпром» в футбольной деревне на Конюшенной площади состоялась пресс-конференция с участием футболисток «Зенита» — вратаря Алены Беляевой и нападающей Екатерины Пантюхиной — и Юных журналистов программы «Футбол для дружбы».

Участники обсудили ряд вопросов, касающихся развития женского футбола. После пресс-конференции футболистки «Зенита» провели мастер-класс для всех желающих и сыграли вместе с юными посетителями футбольной деревни в товарищеском матче.

«Женский футбол имеет все шансы выйти на новый уровень. Нужно повысить к нему интерес, чтобы больше девочек хотели заниматься футболом. Нужно обратить внимание на то, чтобы было много именно женских школ, тогда уровень футбола будет расти и будет больше женских команд, особенно в Суперлиге», — отметила Беляева в ходе пресс-конференции с Юными журналистами.

По мнению Пантюхиной, необходимо активнее продвигать женский футбол, чтобы поднять его популярность до уровня мужского. «У нас большая страна, у нас много девчонок», — добавила Екатерина.

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