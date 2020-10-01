Фанатские кричалки для онлайн игры «Футбол для дружбы» создали музыканты из Уганды

Новая онлайн-игра — международный футбольный симулятор Football for Friendship World (F4F World) создается транснациональной командой разработчиков (Россия, Украина, Германия, Бразилия, Австралия, Китай). Громким аккордом геймплея станут фанатские кричалки, созданные музыкантами из Уганды.

Особенностью нового симулятора станут три режима игры: в качестве футболиста, тренера клуба и просто фаната. Именно для режима фаната уже создано 18 кричалок разной степени сложности (с музыкальным сопровождением и без), и предполагается сделать всего более 40 звуковых дорожек для фанатов. В общей сложности к созданию саунд-дизайна игры привлечено более 30 человек в разных странах мира.

В роли фаната участники симулятора смогут выбирать любимые команды, зарабатывать элементы фанатской атрибутики, поддерживать игроков любимой команды. Например, качественное исполнение кричалок позволяет увеличивать скорость передвижения игроков, влияет на темпы восстановления игроков после травм, дает команде дополнительные очки.

«Что такое футбол? Прежде всего это эмоции. Футбол вызывает невероятные, сильные эмоции, и неважно, играешь ты сам, или смотришь матч любимой команды, или являешься участником онлайн-игры. Тебе хочется испытывать яркие эмоции и делиться ими с партнерами по команде, друзьями. Именно поэтому такой важной части футбола, как поддержка фанатов уделяется большая роль при создании симулятора F4F World», — отмечает один из разработчиков онлайн-игры Андрей Инюшин.

Релиз симулятора запланирован на осень 2020 года. Игра создается при поддержке Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». Football for Friendship World позволяет организовывать в реальном времени матчи международных сборных команд, футбольными игроками которых являются пользователи из разных стран. Так же, как в оффлайновых чемпионатах «Футбола для дружбы», в которых принимают участие игроки из 211 стран и регионов мира.

«Мне повезло быть в числе участников «Футбола для дружбы». Мы были настолько восхищены мероприятием, объединившим весь мир, что придумали и с радостью предложили друзьям из других стран новую песню — гимн проекта, — делится музыкант из Уганды Кэй Дэвис. — Когда мы узнали о том, что разрабатывается новая онлайн-игра, сразу же захотели принять участие в ее озвучке. Надеемся, что придуманные нами фанатские кричалки понравятся игрокам, каждый сможет окунуться в атмосферу футбольного матча, по-настоящему переживать сильные эмоции».

Разработчиком игры F4F World является компания DataArt, создавшая образовательную игровую платформу Skillotron, завоевавшую множество наград, и являющаяся разработчиком глобальных решений для Nasdaq, Travelport, Ocado, Centrica/Hive, Paddy Power Betfair, IWG, Univision, Meetup. Игра будет доступна на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.