Александра Костенюк пообщалась с участниками «Футбола для дружбы»

Александра Костенюк — гроссмейстер, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, приняла участие в онлайн-шоу Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

В прямом эфире она рассказала об особой специфике интеллектуального спорта, обратила внимание на общие стратегические особенности в шахматах и футболе. Также Александра поделилась с Юными журналистами программы классическим 7-часовым опытом игры, личными методиками для настройки концентрации и внимания во время ответственных мероприятий.

«Шахматы — это спорт для каждого: может научиться играть любой и в любом возрасте! Шахматы и футбол имеют много общего. Помимо того, что и тот, и тот виды спорта — это игра двух противников на одном поле, они требуют высочайшей дисциплины, напряженного труда для достижения побед, посвящения всего себя. В обоих видах спорта важна высочайшая концентрация внимания, так как цена малейшей ошибки или невнимательности может быть очень высока», — сказала Костенюк участникам восьмого сезона «Футбола для дружбы».

Стоит отметить, что Юные журналисты «Футбола для дружбы» регулярно берут интервью у известных представителей спортивной индустрии и послов программы со всего мира. Среди них амбассадоры УЕФА Луис Гарсия, Робер Пирес, Келли Смит; Мелоди Донше — пятикратная чемпионка мира по футбольному фристайлу; Андреас Цеткович — чемпион Франции по футбольному фристайлу, победитель Juste Debout, сооснователь S3 Freestyle; Антон Павлинов — двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу, автор и ведущий YouTube-канала «Футхакер».