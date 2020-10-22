Луис Гарсия, Келли Смит и Робер Пирес стали участниками «Футбола для дружбы»

Амбассадоры УЕФА, Луис Гарсия, Келли Смит и Робер Пирес, приняли участие в онлайн-шоу Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». Они научат зрителей финтам в проекте «Стадион там, где я» и расскажут о своей карьере и личной жизни Юным журналистам редакции «Хороших новостей».

«Стадион там, где я» — еженедельное шоу, запущенное совместно с «Футболом для дружбы». В каждом выпуске известные фристайлеры со всего мира учат Юных послов программы футбольным финтам и проводят конкурсы на лучшее их исполнение.

Юные журналисты программы запустили редакцию «Хороших новостей» чтобы делиться с миром позитивными новостями. В рубрике F4F Good talk они берут интервью у футболистов и послов программы со всего мира.

На этой неделе зрители «Стадион там, где я» познакомятся с первым из трех гостей — Луисом Гарсией, амбассадором УЕФА и экс-нападающим «Ливерпуля». Испанец покажет, как делать 1-2 оверкик, а победитель еженедельного конкурса выиграет футболку, подписанную Гарсией, и полный комплект футбольной формы от «Футбола для дружбы».

Новый выпуск шоу с Луисом Гарсией доступен на Ютуб-канале вместе с его интервью для редакции «Хороших новостей».

Среди ведущих «Стадион там, где я»: Антон Павлинов, двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу; Андреас Цеткович, чемпион Франции по футбольному фристайлу и сооснователь S3 Freestyle; Мелоди Донше, пятикратная чемпионка мира по футбольному фристайлу.