Защитник сборной Шотландии Робертсон не поможет команде в матче с Польшей

Защитник сборной Шотландии и «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пропустит товарищеский матч со сборной Польши, сообщает Sky Sports.

20 марта футболист пропустил игру 1/4 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» из-за болезни и до сих пор проходит обследование. Сообщается, что место левого защитника займет 19-летний дебютант национальной сборной — защитник «Болоньи» Аарон Хики.

Товарищеский матч между сборными Шотландии и Польши состоится 24 марта. Игра пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.