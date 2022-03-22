Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 17:45

Защитник сборной Шотландии Робертсон не поможет команде в матче с Польшей

Читать «СЭ» в

Защитник сборной Шотландии и «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пропустит товарищеский матч со сборной Польши, сообщает Sky Sports.
20 марта футболист пропустил игру 1/4 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» из-за болезни и до сих пор проходит обследование. Сообщается, что место левого защитника займет 19-летний дебютант национальной сборной — защитник «Болоньи» Аарон Хики.
Товарищеский матч между сборными Шотландии и Польши состоится 24 марта. Игра пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

1
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда блогеров «Амкал» разгромила молодежку «Динамо» в товарищеском матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости