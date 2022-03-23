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Сегодня, 01:43

Канте может пропустить мартовские матчи сборной Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может пропустить товарищеские матчи сборной Франциив марте. Как сообщает RMC, тренерский штаб разрешил игроку покинуть расположение команды по личным причинам. Хавбек постарается вернуться как можно быстрее.

Кроме того, пока не готовы тренироваться в обшей группе Преснель Кимпембе (бронхит), Уго Льорис (проблемы с бедром) и Майк Меньян (ахиллово сухожилие).

Сборная Франции 25 марта сыграет против Кот-д'Ивуара, а 29-го — против ЮАР.

Н`Голо Канте
Сборная Франции по футболу
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