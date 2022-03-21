Команда блогеров «Амкал» разгромила молодежку «Динамо» в товарищеском матче

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21 марта команда футбольных блогеров «Амкал» одержала разгромную победу над молодежкой московского «Динамо» U-19 (3:0) в товарищеском матче.

В составе «Амкала» голы забили воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин (7-я минута), Василий Маврин (53-я минута) и Виктор Блатов (63-я минута).

Встреча прошла в Москве на стадионе «Сапсан Арена».

18 июля 2021 года «Амкал» сыграл вничью с молодежкой ЦСКА (0:0) в товарищеском матче.