В Молдавии запретили массовые мероприятия. В конце марта в Кишиневе должна сыграть сборная России
12:12
Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну временно запретил любые массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.
— Было принято решение отменить проведение всех массовых мероприятий вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные, — приводит слова Думбрэвяну РИА Новости.
На данный момент в стране с подозрением на коронавирус госпитализированы 12 человек.
31 марта в Кишиневе должна пройти товарищеская стреча между Молдавией и Россией.
Ранее из-за коронавируса остановили чемпионат Италии до 3 апреля, а часть матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020