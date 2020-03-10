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В Молдавии запретили массовые мероприятия. В конце марта в Кишиневе должна сыграть сборная России

12:12
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Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну временно запретил любые массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.

— Было принято решение отменить проведение всех массовых мероприятий вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные, — приводит слова Думбрэвяну РИА Новости.

На данный момент в стране с подозрением на коронавирус госпитализированы 12 человек.

31 марта в Кишиневе должна пройти товарищеская стреча между Молдавией и Россией.

Ранее из-за коронавируса остановили чемпионат Италии до 3 апреля, а часть матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200310/1568371929.html

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