В Молдавии запретили массовые мероприятия. В конце марта в Кишиневе должна сыграть сборная России

Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну временно запретил любые массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.

— Было принято решение отменить проведение всех массовых мероприятий вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные, — приводит слова Думбрэвяну РИА Новости.

На данный момент в стране с подозрением на коронавирус госпитализированы 12 человек.

31 марта в Кишиневе должна пройти товарищеская стреча между Молдавией и Россией.

Ранее из-за коронавируса остановили чемпионат Италии до 3 апреля, а часть матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.