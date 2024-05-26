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Сегодня, 17:26

Защитник «Динамо» Даса вызван в сборную Израиля

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Новый главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон вызвал в национальную команду 31-летнего защитника московского «Динамо» Эли Дасу, несмотря на озвученный ранее «курс на омоложение». Коллектив 8 июня в Дебрецене проведет товарищескую встречу с Венгрией, а 11 июня в Будапеште сыграет с Белоруссией.

Предполагается, что официальные домашние матчи Лиги Наций против Франции, Италии и Бельгии команда также проведет в столице Венгрии. УЕФА не позволяет израильским сборной и клубам выступать на родине из-за вооруженного конфликта в регионе.

Эли Швидлер

Эли Даса
Сборная Израиля по футболу
ФК Динамо (Москва)
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