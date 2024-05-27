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Сегодня, 10:07

Тюкавин поделился ожиданиями от товарищеского матча России с Белоруссией

Виктория Кравченко
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Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о своем физическом состоянии и заявил, что футболисты всегда рады приезжать в сборную.

«Как вы видели, сыграл полный матч с «Краснодаром», посмотрю, как будет нога, но, конечно, я поеду в сборную и буду играть. Не мне, наверное, оценивать соперника, но мы всегда рады приезжать в сборную. Тем более я смотрел стадион, это хорошая арена, сыграем в Минске, все хорошо», — цитирует Тюкавина ТАСС.

Товарищеский матч России с Белоруссией состоится 7 июня в Минске.

Источник: https://tass.ru/sport/20910589
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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