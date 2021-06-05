Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал победу национальной команды против сборной Болгарии в товарищеском матче (1:0).

«В период подготовки к крупному турниру и не должно быть яркой игры. Если был бы град голов, я бы заволновался. Мы можем вспомнить подготовку к чемпионату мира в 2018, сборная показывала не самую яркую игру. Уверен, что все идет по плану, я полностью доверяю этому тренерскому штабу. Надеюсь, на днях получится заехать к ребятам на тренировку, пожелать удачи. Давайте не будем критиковать, ребятам нужно настроиться на турнир»", — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев прокомментировал травму Федора Кудряшова на предматчевой тренировке.

«Не бывает турнира, который проходит совершенно без травм. По обороне всегда есть вопросы, это печальная новость для нас. Семенов с Джикией провели вместе все отборочные матчи на чемпионат мира, вроде справились неплохо. Не бывает защитников без ляпов, будем оценивать их работу после Евро», — добавил Мацуев.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

(Антон Иванов)