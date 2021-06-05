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Газзаев — о победе России над Болгарией: «Прошла подготовка, впереди экзамен в игре с Бельгией»

20:36
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу национальной команды над Болгарией в товарищеском матче (1:0).

«Тренерский штаб дал возможность максимальному количеству игроков принять участие в этом матче, — сказал Газзаев «СЭ». — Все мысленно уже готовятся к 12 числу, к игре с Бельгией. Провели второй матч, который вошел в программу подготовки к чемпионату Европы. Говорить сегодня о какой-то стратегической важности этого матча не стоит — это подготовительная игра. Болгария играла строго, оборонялась максимальным количеством игроков. Сборная России, все-таки, имела преимущество. Очень важно, что остается 7 дней до Евро. Можно спокойно настроиться, определиться со стартовым составом.

Сегодня, например, мы видели, что Баринов играл на непривычной для себя позиции. Как будет выглядеть средняя линия, оборона и нападение — сложно сейчас сказать. В атакующих действиях сегодня было не так много креатива. Но когда на поле вышел Алексей Миранчук, он смог дать пользу команде. Головин, Миранчук — таких игроков надо побольше в атакующей линии. В целом можно говорить, что прошла подготовка, впереди экзамен 12-го числа".

Газзаев также высказался о травмах игроков сборной России в сегодняшнем матче.

«К сожалению, без травм не обошлось. Федор Кудряшов — это ключевой игрок обороны нашей сборной. Травма икроножной мышцы тяжелая для восстановления. Если там надрыв, то вряд ли мы увидим Кудряшова на чемпионате Европы. По поводу травмы Баринова — мне кажется, что там ничего страшного нет. Есть и позитивные моменты. Видно, что Марио Фернандес будет играть, а он ключевой игрок обороны. В целом сборная спокойно готовится к Евро, за исключением травмы Кудряшова», — добавил Газзаев.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

(Артем Бухаев)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США 2
Канада 4
Матч завершен

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия 1
Болгария 0
Матч завершен

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры