Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу национальной команды над Болгарией в товарищеском матче (1:0).

«Тренерский штаб дал возможность максимальному количеству игроков принять участие в этом матче, — сказал Газзаев «СЭ». — Все мысленно уже готовятся к 12 числу, к игре с Бельгией. Провели второй матч, который вошел в программу подготовки к чемпионату Европы. Говорить сегодня о какой-то стратегической важности этого матча не стоит — это подготовительная игра. Болгария играла строго, оборонялась максимальным количеством игроков. Сборная России, все-таки, имела преимущество. Очень важно, что остается 7 дней до Евро. Можно спокойно настроиться, определиться со стартовым составом.

Сегодня, например, мы видели, что Баринов играл на непривычной для себя позиции. Как будет выглядеть средняя линия, оборона и нападение — сложно сейчас сказать. В атакующих действиях сегодня было не так много креатива. Но когда на поле вышел Алексей Миранчук, он смог дать пользу команде. Головин, Миранчук — таких игроков надо побольше в атакующей линии. В целом можно говорить, что прошла подготовка, впереди экзамен 12-го числа".

Газзаев также высказался о травмах игроков сборной России в сегодняшнем матче.

«К сожалению, без травм не обошлось. Федор Кудряшов — это ключевой игрок обороны нашей сборной. Травма икроножной мышцы тяжелая для восстановления. Если там надрыв, то вряд ли мы увидим Кудряшова на чемпионате Европы. По поводу травмы Баринова — мне кажется, что там ничего страшного нет. Есть и позитивные моменты. Видно, что Марио Фернандес будет играть, а он ключевой игрок обороны. В целом сборная спокойно готовится к Евро, за исключением травмы Кудряшова», — добавил Газзаев.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

(Артем Бухаев)