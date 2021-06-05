Валерий Баринов: «Позитивных ожиданий от команд Черчесова не бывает»

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу национальной команды над сборной Болгарии в товарищеском матче (1:0).

«Острых моментов мало, необязательная игра, — сказал Баринов «СЭ». — Скажем, генеральная репетиция — посмотреть друг на друга, подготовиться. Мне понравились замены. Те, кто вышел на поле, сыграли хорошо. Миранчук и Мостовой качественно вошли в темп игры. Ничего от этого матче не ждал, он ничего и не показал. Хорошо, что выиграли. Каких-то ответов для болельщиков в этом матче не было. Для тренера, возможно. Наверное, у Черчесова вырисовывается стартовый состав. Эта игра — прикидка. Прикинулись и разошлись. Ничего нового я не увидел. Позитивные ожидания после подготовки? С командами Черчесова такого не бывает. Все будет на Евро. Надо будет играть с лучшей сборной мира, там все и увидим».

Баринов также высказался о травмах Дмитрия Баринова и Федора Кудряшова, которые были получены в сегодняшней игре.

«Травмы очень неприятные. У Кудряшова обидное повреждение. С Бариновым думаю, все нормально. Бывает же, что человек сделает рывок — надрывает заднюю поверхность бедра и выпадает на три недели. Конечно, боятся в товарищеском матче получить ненужное повреждение. Умирать никто не хотел. А так, береглись, что правильно. Вполне неплохо. Как говорится, культура паса была хорошая», — добавил Баринов.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились. Свой первый матч на Евро-2020 сборная Россия проведет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.

(Артем Бухаев)