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Валерий Баринов: «Позитивных ожиданий от команд Черчесова не бывает»

20:48
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Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу национальной команды над сборной Болгарии в товарищеском матче (1:0).

«Острых моментов мало, необязательная игра, — сказал Баринов «СЭ». —  Скажем, генеральная репетиция — посмотреть друг на друга, подготовиться. Мне понравились замены. Те, кто вышел на поле, сыграли хорошо. Миранчук и Мостовой качественно вошли в темп игры. Ничего от этого матче не ждал, он ничего и не показал. Хорошо, что выиграли. Каких-то ответов для болельщиков в этом матче не было. Для тренера, возможно. Наверное, у Черчесова вырисовывается стартовый состав. Эта игра — прикидка. Прикинулись и разошлись. Ничего нового я не увидел. Позитивные ожидания после подготовки? С командами Черчесова такого не бывает. Все будет на Евро. Надо будет играть с лучшей сборной мира, там все и увидим».

Баринов также высказался о травмах Дмитрия Баринова и Федора Кудряшова, которые были получены в сегодняшней игре.

«Травмы очень неприятные. У Кудряшова обидное повреждение. С Бариновым думаю, все нормально. Бывает же, что человек сделает рывок — надрывает заднюю поверхность бедра и выпадает на три недели. Конечно, боятся в товарищеском матче получить ненужное повреждение. Умирать никто не хотел. А так, береглись, что правильно. Вполне неплохо. Как говорится, культура паса была хорошая», — добавил Баринов.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились. Свой первый матч на Евро-2020 сборная Россия проведет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.

(Артем Бухаев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США 2
Канада 4
Матч завершен

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия 1
Болгария 0
Матч завершен

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры