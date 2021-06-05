Валерий Баринов: «Позитивных ожиданий от команд Черчесова не бывает»
Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу национальной команды над сборной Болгарии в товарищеском матче (1:0).
«Острых моментов мало, необязательная игра, — сказал Баринов «СЭ». — Скажем, генеральная репетиция — посмотреть друг на друга, подготовиться. Мне понравились замены. Те, кто вышел на поле, сыграли хорошо. Миранчук и Мостовой качественно вошли в темп игры. Ничего от этого матче не ждал, он ничего и не показал. Хорошо, что выиграли. Каких-то ответов для болельщиков в этом матче не было. Для тренера, возможно. Наверное, у Черчесова вырисовывается стартовый состав. Эта игра — прикидка. Прикинулись и разошлись. Ничего нового я не увидел. Позитивные ожидания после подготовки? С командами Черчесова такого не бывает. Все будет на Евро. Надо будет играть с лучшей сборной мира, там все и увидим».
Баринов также высказался о травмах Дмитрия Баринова и Федора Кудряшова, которые были получены в сегодняшней игре.
«Травмы очень неприятные. У Кудряшова обидное повреждение. С Бариновым думаю, все нормально. Бывает же, что человек сделает рывок — надрывает заднюю поверхность бедра и выпадает на три недели. Конечно, боятся в товарищеском матче получить ненужное повреждение. Умирать никто не хотел. А так, береглись, что правильно. Вполне неплохо. Как говорится, культура паса была хорошая», — добавил Баринов.
Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились. Свой первый матч на Евро-2020 сборная Россия проведет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю