Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, кого можно выделить в составе сборной России. Товарищеский матч между командами пройдет 8 октября и начнется в 19:15 мск.

— Очевидно, что Дзюба — ключевой игрок. И два года назад именно он играл ключевую роль в составе сборной России на ЧМ-2018. У соперника много талантливых футболистов, поэтому очень интересно, какой предстанет российская команда в этот раз.

— Вам на руку, что Александр Головин и Алексей Миранчук не примут участия в матче?

— Не могу ответить на этот вопрос. Но мы с нетерпением ждем предстоящего матча!