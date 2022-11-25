«Ничего не сделал, получил травму и пошел плакать». Что говорят о травме Неймара на чемпионате мира

Игроки сборной Бразилии уверены, что серб Миленкович умышленно нанес ему травму.

Во вчерашнем матче Бразилия — Сербия травму получил Неймар. Как выяснилось позже, повреждение оказалось довольно серьезным: он вряд ли поможет пентакампеонам в матчах группового этапа.

«СЭ» собрал главные мнения из мировых СМИ по этому поводу.

Бразильские СМИ уверены, что Неймара найдут кем заменить

Издание Terra вышло со статьей за авторством Алин Кюллер. По ее мнению, потеря Неймара не сильно скажется на игре сборной Бразилии.

«Тите может выпустить на место Неймара таких игроков, как Эвертон, Родриго или даже Фред. Также есть Лукас Пакета, который может сыграть как в оттяжке, так и на острие атаки», — считает Кюллер.

Комментатор Витор Сержиу Родригеш в одной из соцсетей заявил: «Не понимаю тех, кто говорит, что без Неймара наша сборная будет играть лучше. Но и нельзя сказать, что у нас нет шансов без Нея. Бразилия сейчас зависит от него меньше, чем на ЧМ-2014 или ЧМ-2018».

На сайте Lance появилась отдельная статья про Николу Миленковича — того самого защитника сборной Сербии, травмировавшего Неймара.

«Миленкович известен своей агрессивностью. Гонсало Игуаин в 2018 году прозвал Николу El Loco (сумасшедший) после того, как тот нанес травму Манджукичу в матче «Ювентус» — «Фиорентина», — говорится в тексте.

На O Globo появилась статья с разбором решения Тите: был ли он прав, оставив Неймара на поле? После того как Миленкович нанес травму бразильцу, он играл еще 11 минут. Выяснилось, что Неймар пытался «разбегаться» и не просил его заменить. «Я не видел, что Неймар получил травму, — признался Тите. — Он очень важен для нас, и мы не хотим рисковать его здоровьем».

Травмированная нога бразильца. Фото Reuters

Что думают по поводу травмы Неймара в других странах

«Игроки сборной Бразилии уверены, что сербы специально нанесли травму Неймару», — сообщает испанская Marca. При этом близкие к футболисту источники уверяют: лидер сборной Бразилии не намерен заканчивать свои выступления на этом мундиале.

В Сети уже появились примерные сроки восстановления Неймара. По всей видимости, он пропустит два оставшихся матча Бразилии в групповом этапе. Однако Неймар, по информации Marca, может выйти на поле при необходимости в последней игре с Камеруном в пятницу, если от этого будет зависеть выход пентакампеонов в плей-офф.

La Gazzetta dello Sport же уверяет, что Неймар точно не поможет бразильцам на групповом этапе. «Этот чемпионат мира для Неймара под угрозой, — считает автор Себастьяно Вернацца. — У бразильцев, похоже, и вовсе черная полоса: сегодня тренировку раньше времени завершил Антони».

Американский ESPN вспомнил травму, полученную Неймаром на ЧМ-2014. Тогда в матче с Колумбией бразилец получил удар в спину, который в итоге привел к перелому одного из позвонков.

«Наверняка Неймар вспомнил ту травму. Возможно, это его последний шанс чего-то добиться со сборной на мундиале», — считает Педро Иво Алмейда.

Неймар. Фото Reuters

Мнения в соцсетях

Многие болельщики хвалили игру Миленковича в матче с Бразилией. Так, например, один из пользователей привел статистику Николы — он стал лучшим по количеству отборов (5) и выигранных верховых единоборств (10) среди всех участников встречи.

«Миленкович дерзко играет в отборе. Его называли Новым Видичем, и я теперь понимаю почему», — написал yehblitzed.

«Если бы я только могла добраться до Миленковича...» — написала mxlanax, прикрепив фото подката Николы, когда тот нанес травму Неймару.

Травма Неймара. Фото Соцсети

«Неймар ничего не сделал, получил травму и пошел плакать», — заявил бразильский комментатор Бруну Мотта.