Головин мог забить, но допустил роковую ошибку. «Монако» упустил перевес в два мяча
Третья весна подряд становится для «Монако» гонкой за местом на подиуме, где вторая строчка в таблице дает пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов, а третье место отправляет в отборочные раунды главного еврокубка. Преодолеть эти барьеры монегаскам не удается, но все равно — это мотивация и некий ориентир, от достижения которого зависит общая оценка сезона.
И, надо сказать, текущий расклад для команды из княжества — самый сложный за последние годы. «Монако» вынужден догонять «Ланс», который после четырех побед подряд еще сохраняет шансы навязать «ПСЖ» борьбу за титул. С этим вопросом все станет понятно в следующем туре, когда кроваво-золотые сыграют на «Парк де Пренс». А через две недели в Ланс приедет «Монако», и это уже будет момент истины для Александра Головина и его одноклубников.
Пока же монегаскам остается не только надеяться на осечки «Ланса» и потерявшего за пять последних туров семь очков «Марселя», но и самим давать стопроцентный результат. И на этом пути у команды Филиппа Клемана немало подводных камней, одним из которых изначально виделся непредсказуемый «Нант».
В чемпионате Франции «канарейки» не побеждали с 12 февраля, из-за чего они недалеко оторвались от зоны вылета. Она между тем в связи с грядущим сокращением числа участников лиги 1 расширилась до четырех команд. Зато в Кубке Франции его действующий обладатель находится в шаге от повторения прошлогоднего успеха, в середине недели пробившись в финал второй раз подряд. Причем последними кубковыми жертвами «Нанта» стали крепкие «Ланс» и «Лион».
Тот факт, что у хозяев было меньше времени на восстановление, подразумевал агрессивную игру «Монако». Хотя и осторожность лишней не была, так как монегаски из-за дисквалификации недосчитались ключевого центрального полузащитника Фофана, а травмы Агилара и Эмболо сужали пространство для тактических маневров. Зато была возможность удивить при стандартах, и монегаскам это удалось.
Как правило, правша Головин исполняет угловые с левого фланга, а левша Кайю Энрике — с противоположного. То есть мяч закручивается к воротам. В воскресенье же наш легионер неожиданно дал бразильцу навесить слева — в сторону от ворот на выдвигавшегося из глубины штрафной Дисаси. Это позволило защитнику подработать мяч грудью и с лета вогнать его под перекладину.
А так как это работало, гости ничего менять не стали, и еще одна серия корнеров обернулась ошибкой голкипера Лафона и голом подставившегося под мяч Матазо. При всей курьезности эпизода это было логично, так как после первого взятия ворот «Нант» откровенно поплыл, и Головин между двумя голами создал для партнеров два весьма опасных момента. А в концовке первого тайма еще и напряг вратаря плотным ударом с острого угла.
В целом же можно было сказать, что как «Монако» в целом, так и персонально Александр чего-то выдающегося не демонстрировали, но показали нацеленность на результат. А еще действовали очень организованно, оставив без серьезной работы не отличающегося по весне надежностью Нюбеля. Хотя вопросов к вратарю, когда хозяева сократили отставание, не возникло. Уж слишком коварный удар с отскоком от земли нанес Мохамед, а угловой стал следствием грубой ошибки Камара.
В этот момент сразу вспомнилось, как в начале второго тайма с нескольких метров не забил Бен Йеддер. А сразу после гола «Нанта» опасно с лета бил Головин, и Лафон снова оставил хозяев в игре, вытянув мяч из верхнего угла. Самым же крутым оказался сейв защитника Жиротто, который на ленточке отбил удар с нескольких метров головой.
Дальнейшее — классика футбола, и развязка оказалась печальной для «Монако». Головин перед собственной заменой недоработал эпизод, пропустив включение замкнувшего дальнюю штангу Бласа. Эта потеря очков может оказаться для «Монако» роковой. Как и травма замененного в концовке Марипана, без которого оборона монегасков испытывает колоссальные проблемы. Так что еще хорошо, что третий гол хозяев отменили из-за крошечного офсайда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|
2
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
3
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
4
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|
5
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
6
|Ренн
|30
|15
|5
|10
|48-33
|50
|
7
|Реймс
|30
|11
|14
|5
|40-29
|47
|
8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
9
|Лион
|30
|13
|8
|9
|47-33
|47
|
10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
11
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|
12
|Клермон Фут
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|
13
|Тулуза
|30
|11
|5
|14
|46-52
|38
|
14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|
15
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|
16
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
17
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|
18
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|
19
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|7.04
|22:00
|
Ланс – Страсбур
|2 : 1
|8.04
|18:00
|
Анже – Лилль
|1 : 0
|8.04
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|0 : 2
|9.04
|14:00
|
Лион – Ренн
|3 : 1
|9.04
|16:00
|
Аяччо – Осер
|0 : 3
|9.04
|16:00
|
Монпелье – Тулуза
|1 : 2
|9.04
|16:00
|
Реймс – Брест
|1 : 1
|9.04
|16:00
|
Труа – Клермон Фут
|0 : 2
|9.04
|18:05
|
Нант – Монако
|2 : 2
|9.04
|21:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|18
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|23
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|24
|2
|2