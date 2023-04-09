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Головин мог забить, но допустил роковую ошибку. «Монако» упустил перевес в два мяча

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин в матче с «Нантом».
Фото Global Look Press
Монегаски не удержали победу, что снизило их шансы финишировать в первой тройке.
Франция. Лига 1. 30-й тур
09 апр, 18:05. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:2
Монако

Третья весна подряд становится для «Монако» гонкой за местом на подиуме, где вторая строчка в таблице дает пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов, а третье место отправляет в отборочные раунды главного еврокубка. Преодолеть эти барьеры монегаскам не удается, но все равно — это мотивация и некий ориентир, от достижения которого зависит общая оценка сезона.

И, надо сказать, текущий расклад для команды из княжества — самый сложный за последние годы. «Монако» вынужден догонять «Ланс», который после четырех побед подряд еще сохраняет шансы навязать «ПСЖ» борьбу за титул. С этим вопросом все станет понятно в следующем туре, когда кроваво-золотые сыграют на «Парк де Пренс». А через две недели в Ланс приедет «Монако», и это уже будет момент истины для Александра Головина и его одноклубников.

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Пока же монегаскам остается не только надеяться на осечки «Ланса» и потерявшего за пять последних туров семь очков «Марселя», но и самим давать стопроцентный результат. И на этом пути у команды Филиппа Клемана немало подводных камней, одним из которых изначально виделся непредсказуемый «Нант».

В чемпионате Франции «канарейки» не побеждали с 12 февраля, из-за чего они недалеко оторвались от зоны вылета. Она между тем в связи с грядущим сокращением числа участников лиги 1 расширилась до четырех команд. Зато в Кубке Франции его действующий обладатель находится в шаге от повторения прошлогоднего успеха, в середине недели пробившись в финал второй раз подряд. Причем последними кубковыми жертвами «Нанта» стали крепкие «Ланс» и «Лион».

Тот факт, что у хозяев было меньше времени на восстановление, подразумевал агрессивную игру «Монако». Хотя и осторожность лишней не была, так как монегаски из-за дисквалификации недосчитались ключевого центрального полузащитника Фофана, а травмы Агилара и Эмболо сужали пространство для тактических маневров. Зато была возможность удивить при стандартах, и монегаскам это удалось.

Как правило, правша Головин исполняет угловые с левого фланга, а левша Кайю Энрике — с противоположного. То есть мяч закручивается к воротам. В воскресенье же наш легионер неожиданно дал бразильцу навесить слева — в сторону от ворот на выдвигавшегося из глубины штрафной Дисаси. Это позволило защитнику подработать мяч грудью и с лета вогнать его под перекладину.

Фото AFP

А так как это работало, гости ничего менять не стали, и еще одна серия корнеров обернулась ошибкой голкипера Лафона и голом подставившегося под мяч Матазо. При всей курьезности эпизода это было логично, так как после первого взятия ворот «Нант» откровенно поплыл, и Головин между двумя голами создал для партнеров два весьма опасных момента. А в концовке первого тайма еще и напряг вратаря плотным ударом с острого угла.

В целом же можно было сказать, что как «Монако» в целом, так и персонально Александр чего-то выдающегося не демонстрировали, но показали нацеленность на результат. А еще действовали очень организованно, оставив без серьезной работы не отличающегося по весне надежностью Нюбеля. Хотя вопросов к вратарю, когда хозяева сократили отставание, не возникло. Уж слишком коварный удар с отскоком от земли нанес Мохамед, а угловой стал следствием грубой ошибки Камара.

Фото AFP

В этот момент сразу вспомнилось, как в начале второго тайма с нескольких метров не забил Бен Йеддер. А сразу после гола «Нанта» опасно с лета бил Головин, и Лафон снова оставил хозяев в игре, вытянув мяч из верхнего угла. Самым же крутым оказался сейв защитника Жиротто, который на ленточке отбил удар с нескольких метров головой.

Дальнейшее — классика футбола, и развязка оказалась печальной для «Монако». Головин перед собственной заменой недоработал эпизод, пропустив включение замкнувшего дальнюю штангу Бласа. Эта потеря очков может оказаться для «Монако» роковой. Как и травма замененного в концовке Марипана, без которого оборона монегасков испытывает колоссальные проблемы. Так что еще хорошо, что третий гол хозяев отменили из-за крошечного офсайда.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Нант
0
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«Головин проснулся, и это изменило результат». Что пишут во Франции про игру российского футболиста
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 70-29 69
2
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
3
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
4
 Монако 30 17 7 6 63-42 58
5
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
6
 Ренн 30 15 5 10 48-33 50
7
 Реймс 30 11 14 5 40-29 47
8
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
9
 Лион 30 13 8 9 47-33 47
10
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
11
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
12
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
13
 Тулуза 30 11 5 14 46-52 38
14
 Нант 30 6 13 11 32-42 31
15
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
16
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
17
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
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7.04 22:00
Ланс – Страсбур
 2 : 1
8.04 18:00
Анже – Лилль
 1 : 0
8.04 22:00
Ницца – ПСЖ
 0 : 2
9.04 14:00
Лион – Ренн
 3 : 1
9.04 16:00
Аяччо – Осер
 0 : 3
9.04 16:00
Монпелье – Тулуза
 1 : 2
9.04 16:00
Реймс – Брест
 1 : 1
9.04 16:00
Труа – Клермон Фут
 0 : 2
9.04 18:05
Нант – Монако
 2 : 2
9.04 21:45
Лорьян – Марсель
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