Головин мог забить, но допустил роковую ошибку. «Монако» упустил перевес в два мяча

Монегаски не удержали победу, что снизило их шансы финишировать в первой тройке.

Третья весна подряд становится для «Монако» гонкой за местом на подиуме, где вторая строчка в таблице дает пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов, а третье место отправляет в отборочные раунды главного еврокубка. Преодолеть эти барьеры монегаскам не удается, но все равно — это мотивация и некий ориентир, от достижения которого зависит общая оценка сезона.

И, надо сказать, текущий расклад для команды из княжества — самый сложный за последние годы. «Монако» вынужден догонять «Ланс», который после четырех побед подряд еще сохраняет шансы навязать «ПСЖ» борьбу за титул. С этим вопросом все станет понятно в следующем туре, когда кроваво-золотые сыграют на «Парк де Пренс». А через две недели в Ланс приедет «Монако», и это уже будет момент истины для Александра Головина и его одноклубников.

Пока же монегаскам остается не только надеяться на осечки «Ланса» и потерявшего за пять последних туров семь очков «Марселя», но и самим давать стопроцентный результат. И на этом пути у команды Филиппа Клемана немало подводных камней, одним из которых изначально виделся непредсказуемый «Нант».

В чемпионате Франции «канарейки» не побеждали с 12 февраля, из-за чего они недалеко оторвались от зоны вылета. Она между тем в связи с грядущим сокращением числа участников лиги 1 расширилась до четырех команд. Зато в Кубке Франции его действующий обладатель находится в шаге от повторения прошлогоднего успеха, в середине недели пробившись в финал второй раз подряд. Причем последними кубковыми жертвами «Нанта» стали крепкие «Ланс» и «Лион».

Тот факт, что у хозяев было меньше времени на восстановление, подразумевал агрессивную игру «Монако». Хотя и осторожность лишней не была, так как монегаски из-за дисквалификации недосчитались ключевого центрального полузащитника Фофана, а травмы Агилара и Эмболо сужали пространство для тактических маневров. Зато была возможность удивить при стандартах, и монегаскам это удалось.

Как правило, правша Головин исполняет угловые с левого фланга, а левша Кайю Энрике — с противоположного. То есть мяч закручивается к воротам. В воскресенье же наш легионер неожиданно дал бразильцу навесить слева — в сторону от ворот на выдвигавшегося из глубины штрафной Дисаси. Это позволило защитнику подработать мяч грудью и с лета вогнать его под перекладину.

Фото AFP

А так как это работало, гости ничего менять не стали, и еще одна серия корнеров обернулась ошибкой голкипера Лафона и голом подставившегося под мяч Матазо. При всей курьезности эпизода это было логично, так как после первого взятия ворот «Нант» откровенно поплыл, и Головин между двумя голами создал для партнеров два весьма опасных момента. А в концовке первого тайма еще и напряг вратаря плотным ударом с острого угла.

В целом же можно было сказать, что как «Монако» в целом, так и персонально Александр чего-то выдающегося не демонстрировали, но показали нацеленность на результат. А еще действовали очень организованно, оставив без серьезной работы не отличающегося по весне надежностью Нюбеля. Хотя вопросов к вратарю, когда хозяева сократили отставание, не возникло. Уж слишком коварный удар с отскоком от земли нанес Мохамед, а угловой стал следствием грубой ошибки Камара.

Фото AFP

В этот момент сразу вспомнилось, как в начале второго тайма с нескольких метров не забил Бен Йеддер. А сразу после гола «Нанта» опасно с лета бил Головин, и Лафон снова оставил хозяев в игре, вытянув мяч из верхнего угла. Самым же крутым оказался сейв защитника Жиротто, который на ленточке отбил удар с нескольких метров головой.

Дальнейшее — классика футбола, и развязка оказалась печальной для «Монако». Головин перед собственной заменой недоработал эпизод, пропустив включение замкнувшего дальнюю штангу Бласа. Эта потеря очков может оказаться для «Монако» роковой. Как и травма замененного в концовке Марипана, без которого оборона монегасков испытывает колоссальные проблемы. Так что еще хорошо, что третий гол хозяев отменили из-за крошечного офсайда.