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«Головин проснулся, и это изменило результат». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин поздравляет с голом Элисса Бен-Сегира.
Фото AFP
Головин (слева) с партнерами по «Монако».
Фото AFP
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Страсбура» (4:3).

Реанимация после перерыва

L'Equipe делает акцент на закручивающейся интриге в борьбе за места в тройке и отмечает, что «Монако» теперь преследует не только «Ланс», но потерявший в пятницу два очка «Марсель». В обзоре игра охарактеризована как «причудливая, бессвязная и в итоге очень эффектная». Головина же самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало ключевым распасовщиком, а на десерт приведен любопытный статистический факт. Оказывается, с текущими показателями (57 очков после 29 туров) «Монако» не попадал в тройку лишь раз — в далеком сезоне-1979/80.

Портал Maxifoot в своем материале об игре в княжестве пишет, что болельщики могли ожидать большего с точки зрения качества исполнения, однако количество голов, сценарий игры и напряжение до финального свистка стоили похода на стадион. Лучшим игроком по версии данного издания стал получивший семерку Диоп.

Что касается эффектно ассистировавшего юному одноклубнику Головина, то его игру оценили на шесть баллов со следующим комментарием: «Почти незаметный в первом тайме россиянин стоит у истоков монегасского пробуждения. Он стал более опасным, как и его решающий пас на Диопа».

Александр Головин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Страсбура&raquo; с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. У «Монако» — волевая победа. У Головина — шедевральный голевой пас

Сайт Get French Football News также поставил на Диопа, вместе с которым на семерку наиграли Бен Сегир и Вандерсон. У Головина шестерка. Аналогичную оценку российскому легионеру поставил портал Homme du Match, написав: «Незаметный в первом тайме, он реанимировался во втором, оказавшись у истоков двух монегасских голов. Но в целом мы ожидаем большего от хранителя игры «Монако», которого иногда сильно ругают».

Monaco Tribune в восторге от того, что команда из княжества оказывает давление на конкурентов в борьбе за место на подиуме. Вместе с тем издание отмечает, что в какой-то момент «Монако» испугался, а сам матч назван сумасшедшим. Также отмечено, что «Монако» лидирует в лиге 1 по числу голов, забитых вышедшими на замену футболистами (12).

Естественно, особый акцент сделан на первом голе воспитанника клуба Эдана Диопа — младшего брата проданного в «Ниццу» Софьяна Диопа, который был прямым конкурентом Головина. А еще издание цитирует российского легионера, который заявил, что в перерыве был серьезный разговор как с тренером, так и между футболистами, и теперь монегаскам нужно выиграть все оставшиеся матчи.

Головин (слева) с партнерами по «Монако».
Фото AFP

Бунт молодежи

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в этот раз отказался от традиционной рубрики Les Tops, les Flops, где выбирают лучших и худших игроков матча. А в материале об игре победивших монегасков назвали двуликими. Что касается Головина, то третья голевая атака красно-белых по версии портала была «прекрасно срежиссирована» нашим полузащитником.

В соцсетях Головин был популярен и среди болельщиков «Страсбура». Они ругали арбитра и ВАР, считая, что перед своим впечатляющим проходом и голевым пасом на Диопа российский футболист нарушил правила, отобрав мяч у Сансона.

Александр Головин. «Без Головина не обойтись». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Что до поклонников «Монако», то их реакция на игру Александра менялась по ходу матча. «Головин отсутствует начиная с апреля», — написал после первого тайма ChrisPleack. Однако спустя время этот же болельщик констатировал: «Он более заметен, чем в первом тайме. И какой гол от младшего Диопа».

«Подтверждено. Головин проснулся, и это изменило результат. Будем ждать, что увидим настоящий коллектив», — развил тему JRaphalou.

«Единственный положительный момент, который я вынес из этого матча: именно молодежь из академии устроила бунт вместе с Головиным», — отметил Mada-ASM.

Александр Головин.
Фото Global Look Press

В целом же матч со «Страсбуром» охарактеризовал Oumario: «Мы действительно видели все в этой игре. Команда, способная на лучшее и худшее, действительно слишком нестабильна. Мы устроили шоу, и некоторые будут довольны, но ясно, что мы не сможем достичь наших целей, играя такие живые матчи с таким количеством слабых мест».

Но в целом настроение у болельщиков было приподнятое, и после комментария нашего легионера в эфире Canal+ были уже традиционные шутки. «С нетерпением жду интервью Головина в 2030 году все еще на английском», — написал Kovac_SZN.

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:3
Страсбур

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Страсбур
Филипп Клеман
4
0
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У «Монако» — волевая победа. У Головина — шедевральный голевой пас
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 21 3 5 68-29 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 29 17 9 3 48-21 60
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
6
 Лилль 29 15 7 7 54-37 52
7
 Ницца 29 11 12 6 38-26 45
8
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
9
 Реймс 29 11 13 5 39-28 46
10
 Лион 29 12 8 9 44-32 44
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 29 10 5 14 44-51 35
13
 Клермон Фут 29 10 7 12 29-41 37
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Страсбур 29 5 11 13 37-50 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 29 6 9 14 33-47 27
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 29 6 3 20 21-52 21
20
 Анже 29 2 5 22 22-64 11
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 1 : 1
1.04 18:00
Осер – Труа
 1 : 0
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 0 : 1
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 3 : 1
2.04 16:00
Анже – Ницца
 1 : 1
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 3 : 1
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 2 : 1
2.04 16:00
Нант – Реймс
 0 : 3
2.04 18:05
Монако – Страсбур
 4 : 3
2.04 21:45
ПСЖ – Лион
 0 : 1
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Неймар

ПСЖ

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Реймс

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