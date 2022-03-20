Российский легионер отыграл 69 минут и помог монегаскам разгромить лидера чемпионата Франции.

Информационная атака

Накануне матча с «ПСЖ» l'Equipe взорвал информационную бомбу, сообщив, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен устроить революцию, сменив все ключевые фигуры в клубном руководстве. По версии издания, бизнесмена категорически не устраивает, как работает менеджмент, и, что естественно, результаты команды. А поворотным моментом якобы послужил бесславный вылет монегасков из Лиги Европы, где они ничего не смогли противопоставить португальской «Браге».

Как утверждает l'Equipe, под ударом находятся вице-президент «Монако» Олег Петров и спортивный директор Пол Митчелл. Последнему, по версии издания, ставят в вину увольнение с поста главного тренера Нико Ковача и приглашение на вакантную должность Филиппа Клемана. А так как работа бельгийца за два месяца не дала мгновенного эффекта и не позволила подтянуться к тройке лидеров, то и тренеру могут указать на дверь во время паузы на матчи сборных.

Вскоре, правда, RMC Sports со ссылкой на руководство «Монако» опроверг данную информацию. Монегаски выразили сожаление, что статья появилась накануне встречи с лидером чемпионата, а также заявили о сосредоточенности на ближайших матчах. А ранее в издании Nice-Matin было опубликовано интервью Митчелла, в котором все еще спортивный директор клуба заявил о полной поддержке Клемана и заодно прокомментировал увольнение Ковача.

«Я, конечно, могу ошибаться, я живой человек, но мы провели очень тщательный анализ ситуации, и у нас гораздо больше информации, чем у любого комментатора. Иногда приходится принимать решения на долгосрочную перспективу, и я знаю, что их не всегда понимают за пределами клуба, но они принимаются на благо клуба», — заявил Митчелл.

Лучший матч сезона

Как бы там ни было, игру с «ПСЖ», который приехал на Лазурный берег без загрипповавшего Месси, «Монако» начал сверхактивно. Уже в дебюте защитник в последний момент опередил находившегося в площади ворот Желсона Мартинша, Фофана заставил Доннарумму вытягивать мяч из нижнего угла, а Бен Йеддер опасно бил головой после корнера в исполнении наконец-то вернувшегося в стартовый состав Головина.

Однозначно, это был лучший тайм команды из княжества не только под началом Клемана, а в принципе в этом сезоне. Еще бы реализацию подтянуть, и Жеан Лукас мог бы оформить дубль к середине первого тайма. Но, как говорится, кто на что учился. Бразилец точно не финишер, тогда как Бен Йеддер способен подстроиться под мяч в не самой очевидной ситуации. Что он и сделал, эффектно открыв счет с передачи Фофана.

Символично, что капитан монегасков возглавил список лучших снайперов лиги 1 в очном споре с Мбаппе. Если же говорить о Головине, то чего-то выдающегося наш легионер не показывал, но при этом органично смотрелся в зоне левого инсайда в привычной связке с Кайю Энрике. При этом россиянин делил с бразильцем «стандарты», и при корнерах справа они всегда вместе оказывались рядом с мячом. Чаще оттуда подавал бразилец, но был опробован и короткий розыгрыш углового.

Проблемой же «Монако» стало то, что во втором тайме хозяева уступили инициативу «ПСЖ». Когда против тебя большие мастера — это серьезный риск, и показательным моментом стала ошибка Бадиашиля в своей штрафной. Защитник подарил шанс Мбаппе, но отделался легким испугом и сам остановил мяч у линии ворот благодаря неудачному удару соперника.

И тут Клеман показал идеальное управление игрой. Сначала усилил атаку и выпустил Фолланда, который завершил классную комбинацию с участием Бен Йеддера и Агилара. А после этого главный тренер «Монако» перешел к игре по счету, на 69-й минуте поменяв Головина на ориентированного на разрушение Якобса.

Правда, как раз на левом фланге вскоре случился провал, но Нюбель остановил удар Хакими, а потом еще и выходившего один на один Икарди. Это были ключевые моменты игры, и уже окончательно похоронил парижские надежды фол Кимпембе на Фолланде. Бен Йеддер поставил красивую точку, и, кажется, жизнь в «Монако» потихоньку налаживается. Революция отменяется?