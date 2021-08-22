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«Головин покраснел». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 10:00
21 августа. Монако. «Монако» — «Ланс» — 0:2. Удаление Александра Головина. Фото Global Look Press
21 августа. Монако. «Монако» — «Ланс» — 0:2. Удаление Александра Головина. Фото Global Look Press
Теги:
Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Ланса» (0:2).
Монако — Ланс
21&nbsp;августа. Монако. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ланс&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Александр Головин.У «Монако» все плохо: грубые ошибки, одно очко в трех матчах и удаление Головина

День без россиянина

Наш эксперт по вопросам судейства Александр Бобров подробно разобрал эпизод с удалением Александра Головина и объяснил, почему решение арбитра ошибочно и российский полузащитник заслуживал за свой фол не красную, а желтую карточку.

А главный тренер «Монако» Нико Ковач, чьи слова цитирует L'Equipe, заметил, что его команда допустила три серьезные индивидуальные ошибки. Скорее всего, это касается и Головина, которому пришлось фолить после не слишком удачной обработки мяча. «Суббота была для нас очень и очень плохим днем. Вы должны хорошо владеть основами. Это отношение, страсть, вера в то, что мы делаем, и борьба друг за друга. В трех матчах лиги 1 в этом сезоне настрой наших соперников был выше, чем у нас», — заявил Ковач, назвав игру с «Лансом» худшей в сезоне.

L'Equipe в обзоре матча упомянула визит в Монако экс-главного тренера монегасков Тьерри Анри, который вспомнил о том, какой тяжелейший период он пережил во главе клуба с Лазурного Берега. Что касается оценок авторитетного издания, то оно назвало антигероем голкипера красно-белых Нюбеля, поставив немцу двойку по десятибалльной системе. Кстати, статистики Opta отметили, что в трех турах пять попаданий в створ ворот немца обернулись пропущенными мячами.

«Красная карточка, полученная Головиным за пять минут до окончания матча, окончательно положила конец надеждам хозяев», — написано в критическом для «Монако» материале Maxifoot. Этот портал выставил Александру тройку, прокомментировав ее следующим образом: «День без россиянина, которому редко удавалось найти Бен Йеддера. У Головина была возможность осчастливить нападающих, но ему катастрофически не хватало точности в последнем пасе».

Аналогичные оценки Maxifoot выставило Бен Йеддеру и Нюбелю. Эксперты издания пощадили немца, но не жалели критики в адрес Павловича. Серб удостоился единицы и эпитета «катастрофа». Максимальный балл среди игроков «Монако» — пятерки Агилара, Дисаси и Жеана Лукаса.

А в кратком обзоре игры от Monaco Tribune подзаголовок о концовке матча звучит как «Александр Головин покраснел». Видимо, в этом издании настолько шокированы стартом сезона в исполнении монегасков, что не опубликовали оперативные оценки игроков своей команды.

Удаление Александра Головина.Головин удален ошибочно. Его фол заслуживал предупреждения

Зачем поставили Голо справа?

Негодует и сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, который в традиционной рубрике Les Tops et les Flops не внес в список героев ни одной фамилии. Провалов же вместо стандартных двух — сразу четыре. Персонально раскритикованы Нюбель, Кайю Энрике и Павлович. Головина отдельно не отметили, однако он входит в оцененную как провал группу атаки. «С 76 голами, забитыми в чемпионате в прошлом году, «Монако» изо всех сил пытается найти лазейку в этом сезоне», — констатирует администрация портала. А в обзоре игры про Александра написано: «Хуже того, Головин даже исключается в конце игры за подкат, который судья посчитал слишком сильным».

«Ковач сделал неправильный выбор. Зачем поставил Голо справа, а Диатта слева?» — задается вопросом о тактике BobKelso.

«Головин не лучший игрок. Его статистика скромна — 12 голов в 74 матчах — и увеличиваться не собирается», — покритиковал Александра DidierRaoult1.

«Так много неудачных моментов. Головин, если бы он не потерял мяч, он бы не получил красную карточку», — упомянул нашего легионера Aurelie. При этом комментариев об удалении российского футболиста больше, чем о его игре, где у сетевых критиков по итогам матча с «Лансом» другой набор жертв.

«Банза вернулся в игру, а Диатта ушел с травмой. Красная карточка Головина была компенсацией, и поскольку судьи никогда не любили «Монако», они были уверены, что это красная карточка», — возмущается Francoi30738790.

«С изгнанием Головина нападение «Монако» было уже не страшным», — констатирует LecomteAna.

«Логично, что он дает красную, когда красной нет. Это нормально, у нас хорошие французские арбитры», — иронизирует TBOvalentin.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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25%

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Андрей Кузичев все материалы автора

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