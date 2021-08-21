У «Монако» все плохо: грубые ошибки, одно очко в трех матчах и удаление Головина

Монегаски не могут победить уже в трех турах чемпионата Франции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

«Монако» — «Ланс» — 0:2 (0:0)

Голы: Ганаго, 51 (0:1). Банза, 90+4 (0:2).

«Монако»: Нюбель, Агилар (Сидибе, 83), Кайю Энрике, Дисаси, Павлович, Головин, Тшуамени (Фолланд, 63), Диоп (Фабрегас, 76), Жан Лукас, Бен-Йеддер (Мартинш, 63), Диатта (Боаду, 64).

«Ланс»: Лека, Мачадо (Франковски, 46), Дансо, Гради, Медина, Какюта (Айдара, 76. Бура, 90+3), Фофана, Клаусс, Дукуре, Сотока (Банза, 75), Ганаго (Каюзак, 65).

Предупреждения: Лека, 61. Павлович, 83.

Удаления: Дукуре, 60. Головин, 86.

Судья: Пиньяр.

21 августа. Монако. Стадион «Луи II».

«Мы продолжаем верить в свои шансы на успех, потому что доминировали на протяжении 70 минут, и такую игру нам нужно будет повторить в ответной встрече. Нет причин думать, что мы не сможем пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы очень упорно бились все 38 туров, чтобы иметь такую возможность сейчас, поэтому нужно верить в то, что у нас все получится», — говорил главный тренер «Монако» Нико Ковач после домашнего поражения от «Шахтера».

Очевидно, что в августе главная ставка монегасков — успех на европейской арене, однако это выходит боком в лиге 1, где у красно-белых после двух туров было всего одно очко. И это — по итогам матчей с «Нантом» и «Лорьяном», которые завершили прошлый сезон в нижней части таблицы. Так что тревога перед визитом на Лазурный Берег неуступчивого «Ланса» присутствовала.

Да, седьмая команда по итогам прошлого сезона тоже не могла похвастаться наличием побед, но при этом две ничьи кроваво-золотых получились волевыми, и с начала чемпионата они трижды успешно отыгрывали отставание в счете. И естественно, Ковач при неизменной ротации состава постарался сохранить ключевые связки, для чего хорвату пришлось скорректировать расстановку. В схеме 4-4-1-1 место в составе нашлось как Диопу, так и Головину, который активно перемещался по всему фронту атаки и порой выдвигался на одну линию с Бен Йеддером.

Интересно, кстати, как оценил это приехавший на стадион «Луи II» в качестве телевизионного эксперта бывший игрок и главный тренер «Монако» Тьерри Анри? Во всяком случае, он мог констатировать, что проблемы монегасков со взломом глубокой обороны никуда не исчезли. Как и рискованные действия вернувшегося в ворота после болезни Нюбеля. Когда получивший пас от Павловича голкипер под прессингом попал мячом в голову едва не поразившего пустые ворота соперника, многие, наверное, вспомнили перешедшего в «Атлетико» первого номера образца прошлого сезона Лекома.

Пожалуй, самый острый момент монегасков в первом тайме — пас Бен Йеддера вдоль линии площади ворот, который не смог замкнуть Головин. Объективно ему было сложно подстроиться борьбе с защитником. Да еще Диоп не смог укротить мяч после острой передачи в центр штрафной. При двух ударах и единственном попадании в створ первый тайм логично завершился нулевой ничьей.

?69' R?duits ? 10 depuis l'expulsion de Doucour?, les Lensois subissent les vagues mon?gasques.



On donne tout !



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После перерыва картина принципиально не изменилась. Имея двукратное преимущество во владении мячом, «Монако» не мог пробить брешь в обороне «Ланса». Попытка Головина поразить цель прямым ударом со штрафного не увенчалась успехом, только это была мелочь в сравнении с тем, что случилось в ответной атаке. Павлович около угла штрафной был первым на мяче, однако проиграл единоборство Ганого, а потом и Нюбель не выручил, пропустив пришедшийся в него удар. Словно в хоккее, когда шайба неведомым образом проскакивает в сетку сквозь экипировку голкипера.

Шансы «Монако» спастись повысились на исходе часа игры после грубого подката Дукуре против Диатта. Арбитр сразу достал красную карточку, и у красно-белых было целых полчаса, чтобы поразить ворота «Ланса» впервые с 2015 года. В прошлом чемпионате монегаски проиграли этому сопернику на своем поле (0:3), а на выезде ограничились нулевой ничьей.

?83' Dernier changement mon?gasque avec la sortie de Ruben au profit de Djibril.



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Тренерский штаб хозяев отправил на реализацию большинства сверхатакующий состав, в котором только Фолланд сменил Бен Йеддера строго по позиции. Вместо не сумевшего продолжить игру вингера Диатта вышел центральный нападающий Боаду, а центральный хавбек Тшуамени, которого в Англии активно сватают в «МЮ», уступил место Желсону Мартиншу. С таким подбором исполнителей давление «Монако» достигло своего пика, и на концовку вышел еще Фабрегас. Хозяева атаковали — «Ланс» стоял стеной в штрафной и откровенно играл на отбой.

Но кто за это гостей осудит? Они все равно пытались поймать шанс на контратаку, а когда Головин после неудачной обработки мяча в подкате попал по ногам соперника, арбитр уравнял составы. И это было еще не все: еще один лидер монегасков — Кайю Энрике — допустил дикую ошибку, поскользнувшись при владении мячом и подарив сопернику оказавшийся результативным выход «два в одного». У «Монако» все плохо, и в подвиг в гостях у «Шахтера» поверить все сложнее.