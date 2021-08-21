Головин удален ошибочно. Его фол заслуживал предупреждения
В конце матча 3-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ланс» (0:2) арбитр Жереми Пиньяр ошибочно удалил с поля полузащитника монегасков Александра Головина. Судья квалифицировал действия российского футболиста как серьезное нарушение правил, хотя за такой фол следовало вынести предупреждение.
Головин не ударил соперника шипами в область голени. В момент удара нога хавбека была согнута. Нет никаких оснований для показа красной карточки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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