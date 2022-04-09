«Это форменный грабеж». 47-миллионный трансфер из «Зенита» считали провалом, но игрок стал звездой «ПСЖ»

Леандро Паредес всем все доказал.

Критика в первый сезон

В январе 2019 года «Зенит» продал Леандро Паредеса в «ПСЖ» в общей сложности за 47 миллионов евро. Это пока последний трансфер такого масштаба из российского клуба в Европу. Сделка воспринималась неоднозначно, но спустя три года можно сказать — Паредес сумел закрепиться в парижском суперклубе и стать там важной фигурой.

Хотя начало было тяжелым. Паредес дебютировал за «ПСЖ» в матче против «Лиона», выйдя на последние 15 минут встречи. «Лион» выиграл 2:1, нанеся команде тогда еще Томаса Тухеля первое поражение в сезоне. Результат словно предопределил дальнейшую судьбу аргентинца в парижском клубе. Долгое время Паредес никак не мог адаптироваться к новой команде: допускал много брака, терял позицию и грубо ошибался.

Например, в игре с «Монпелье», получив передачу от Джанлуиджи Буффона, Паредес замешкался и в итоге подарил мяч сопернику, который легко продвинулся в центр и забил победный гол.

Аргентинцу постоянно припоминали сумму, за которую его купили. «Паредес играет медленнее, чем я. Купить за 47 миллионов евро такого футболиста — это форменный грабеж. Мне очень смешно», — возмущался чемпион мира-1998 Кристоф Дюгарри.

В это же время авторитетное издание L'Equipe дало инсайд: многие игроки «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба, и даже высказали ему свои претензии в раздевалке. Понятно, что успешно адаптироваться в такой обстановке было крайне тяжело. Но, несмотря на весь шквал критики, Тухель продолжал ставить хавбека в состав: в апреле 2019 года шесть из семи появлений на поле — в основе.

«Паредес много играл в последнее время и продолжает учиться. Леандро пришел к нам в январе, для него сезон получился смешанным. В той ситуации Буффон очень быстро отдал пас, Лео был к этому не готов. Подобные ситуации могут произойти в каждой игре», — объяснял Тухель.

Финал Лиги чемпионов

В «ПСЖ» игра Паредеса принципиально не изменилась. Как и в «Зените», он классно двигал мяч, исполнял передачи любой сложности и длины, здорово обыгрывал и технично бил издали. Однако и минусы аргентинца никуда не исчезли. Полузащитник по-прежнему слабо действовал в отборе и был пассивен в позиционной обороне. При Тухеле из атакующего трио Неймар — Мбаппе — Ди Мария возвращался назад только последний — две другие парижские звезды почти всегда находились на чужой половине поля и не работали на команду. Поэтому во втором сезоне на Паредеса свалилась вся черновая работа. Он оказался вынужден заниматься не только креативом, но и подчищать за партнерами, исправляя их огрехи. Ведь активное движение Паредеса по всему полю придавало парижанам динамичности, а также способствовало быстрому перехвату мяча во флангах и полуфлангах.

Именно по этой причине Тухель доверился полузащитнику и с первых минут выпустил на поле в решающих матчах августовской доигровки Лиги чемпионов — сначала в полуфинале против «Лейпцига», а затем и финале с «Баварией».

Расцвет при Покеттино

С приходом на пост главного тренера «ПСЖ» Маурисио Покеттино Паредес сильно добавил. Коуч не стал придумывать для него новую роль, а решил использовать все сильные стороны соотечественника, разместив его на позиции «восьмерки» и сделав игру более надежной, сделав акцент на высокой точности в передачах.

Самые яркие матчи Паредеса при Покеттино — оба четвертьфинала Лиги чемпионов-2020/21 против «Баварии». Полузащитник выжигал весь центр поля: стелился в подкатах, накрывал передачи мюнхенцев из глубины и редко упускал игроков за спиной, став одним из лучших игроков противостояния.

Леандро Паредес (слева) и Лионель Месси. Фото Global Look Press

В этом сезоне Паредес остается важным футболистом в системе парижан. В лиге 1 он сыграл 15 матчей, а в Лиге чемпионов провел пять встреч (третий показатель среди хавбеков).

«Те, кто говорил о моем трансфере как о провальном, были несправедливы. Сегодня новый тренер дает мне уверенность и свободу на поле. С ним я играю в свой футбол. В последнее время чувствую себя комфортно и даю команде больше. Период адаптации в «ПСЖ» был непростым. Глядя со стороны, вы не могли себе и представить, насколько трудно влиться в готовую команду. Люди критикуют, ничего не зная», — говорил Паредес.