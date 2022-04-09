«Это форменный грабеж». 47-миллионный трансфер из «Зенита» считали провалом, но игрок стал звездой «ПСЖ»
Критика в первый сезон
В январе 2019 года «Зенит» продал Леандро Паредеса в «ПСЖ» в общей сложности за 47 миллионов евро. Это пока последний трансфер такого масштаба из российского клуба в Европу. Сделка воспринималась неоднозначно, но спустя три года можно сказать — Паредес сумел закрепиться в парижском суперклубе и стать там важной фигурой.
Хотя начало было тяжелым. Паредес дебютировал за «ПСЖ» в матче против «Лиона», выйдя на последние 15 минут встречи. «Лион» выиграл 2:1, нанеся команде тогда еще Томаса Тухеля первое поражение в сезоне. Результат словно предопределил дальнейшую судьбу аргентинца в парижском клубе. Долгое время Паредес никак не мог адаптироваться к новой команде: допускал много брака, терял позицию и грубо ошибался.
Например, в игре с «Монпелье», получив передачу от Джанлуиджи Буффона, Паредес замешкался и в итоге подарил мяч сопернику, который легко продвинулся в центр и забил победный гол.
Аргентинцу постоянно припоминали сумму, за которую его купили. «Паредес играет медленнее, чем я. Купить за 47 миллионов евро такого футболиста — это форменный грабеж. Мне очень смешно», — возмущался чемпион мира-1998 Кристоф Дюгарри.
В это же время авторитетное издание L'Equipe дало инсайд: многие игроки «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба, и даже высказали ему свои претензии в раздевалке. Понятно, что успешно адаптироваться в такой обстановке было крайне тяжело. Но, несмотря на весь шквал критики, Тухель продолжал ставить хавбека в состав: в апреле 2019 года шесть из семи появлений на поле — в основе.
«Паредес много играл в последнее время и продолжает учиться. Леандро пришел к нам в январе, для него сезон получился смешанным. В той ситуации Буффон очень быстро отдал пас, Лео был к этому не готов. Подобные ситуации могут произойти в каждой игре», — объяснял Тухель.
Финал Лиги чемпионов
В «ПСЖ» игра Паредеса принципиально не изменилась. Как и в «Зените», он классно двигал мяч, исполнял передачи любой сложности и длины, здорово обыгрывал и технично бил издали. Однако и минусы аргентинца никуда не исчезли. Полузащитник по-прежнему слабо действовал в отборе и был пассивен в позиционной обороне. При Тухеле из атакующего трио Неймар — Мбаппе — Ди Мария возвращался назад только последний — две другие парижские звезды почти всегда находились на чужой половине поля и не работали на команду. Поэтому во втором сезоне на Паредеса свалилась вся черновая работа. Он оказался вынужден заниматься не только креативом, но и подчищать за партнерами, исправляя их огрехи. Ведь активное движение Паредеса по всему полю придавало парижанам динамичности, а также способствовало быстрому перехвату мяча во флангах и полуфлангах.
Именно по этой причине Тухель доверился полузащитнику и с первых минут выпустил на поле в решающих матчах августовской доигровки Лиги чемпионов — сначала в полуфинале против «Лейпцига», а затем и финале с «Баварией».
Расцвет при Покеттино
С приходом на пост главного тренера «ПСЖ» Маурисио Покеттино Паредес сильно добавил. Коуч не стал придумывать для него новую роль, а решил использовать все сильные стороны соотечественника, разместив его на позиции «восьмерки» и сделав игру более надежной, сделав акцент на высокой точности в передачах.
Самые яркие матчи Паредеса при Покеттино — оба четвертьфинала Лиги чемпионов-2020/21 против «Баварии». Полузащитник выжигал весь центр поля: стелился в подкатах, накрывал передачи мюнхенцев из глубины и редко упускал игроков за спиной, став одним из лучших игроков противостояния.
В этом сезоне Паредес остается важным футболистом в системе парижан. В лиге 1 он сыграл 15 матчей, а в Лиге чемпионов провел пять встреч (третий показатель среди хавбеков).
«Те, кто говорил о моем трансфере как о провальном, были несправедливы. Сегодня новый тренер дает мне уверенность и свободу на поле. С ним я играю в свой футбол. В последнее время чувствую себя комфортно и даю команде больше. Период адаптации в «ПСЖ» был непростым. Глядя со стороны, вы не могли себе и представить, насколько трудно влиться в готовую команду. Люди критикуют, ничего не зная», — говорил Паредес.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|21
|5
|4
|64-28
|68
|
2
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|
3
|Ренн
|31
|17
|5
|9
|67-31
|56
|
4
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|
5
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|
6
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|
7
|Монако
|30
|13
|8
|9
|45-31
|47
|
8
|Лион
|30
|12
|10
|8
|43-39
|45
|
9
|Нант
|30
|13
|6
|11
|39-33
|45
|
10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|
11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|
12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|
13
|Реймс
|31
|8
|12
|11
|34-35
|36
|
14
|Анже
|30
|8
|8
|14
|34-44
|32
|
15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|
16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|
17
|Клермон Фут
|30
|7
|7
|16
|30-54
|28
|
18
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|
19
|Метц
|30
|4
|11
|15
|27-54
|23
|
20
|Бордо
|30
|4
|11
|15
|38-70
|23
|8.04
|22:00
|
Лорьян – Сент-Этьен
|6 : 2
|9.04
|18:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 3
|9.04
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|10.04
|14:00
|
Бордо – Метц
|- : -
|10.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брест – Нант
|- : -
|10.04
|16:00
|
Монако – Труа
|- : -
|10.04
|18:05
|
Ланс – Ницца
|- : -
|10.04
|20:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
|10.04
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|18
|
|
Мартен Террье
Ренн
|18
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|1
|7