Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:00

«Это форменный грабеж». 47-миллионный трансфер из «Зенита» считали провалом, но игрок стал звездой «ПСЖ»

Бывший футболист «Зенита» Паредес проводит свой лучший сезон в «ПСЖ»
Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леандро Паредес.
Фото Global Look Press
Леандро Паредес (слева) и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Леандро Паредес (слева) и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
1/3
Леандро Паредес всем все доказал.

Критика в первый сезон

В январе 2019 года «Зенит» продал Леандро Паредеса в «ПСЖ» в общей сложности за 47 миллионов евро. Это пока последний трансфер такого масштаба из российского клуба в Европу. Сделка воспринималась неоднозначно, но спустя три года можно сказать — Паредес сумел закрепиться в парижском суперклубе и стать там важной фигурой.

Хотя начало было тяжелым. Паредес дебютировал за «ПСЖ» в матче против «Лиона», выйдя на последние 15 минут встречи. «Лион» выиграл 2:1, нанеся команде тогда еще Томаса Тухеля первое поражение в сезоне. Результат словно предопределил дальнейшую судьбу аргентинца в парижском клубе. Долгое время Паредес никак не мог адаптироваться к новой команде: допускал много брака, терял позицию и грубо ошибался.

Например, в игре с «Монпелье», получив передачу от Джанлуиджи Буффона, Паредес замешкался и в итоге подарил мяч сопернику, который легко продвинулся в центр и забил победный гол.

Аргентинцу постоянно припоминали сумму, за которую его купили. «Паредес играет медленнее, чем я. Купить за 47 миллионов евро такого футболиста — это форменный грабеж. Мне очень смешно», — возмущался чемпион мира-1998 Кристоф Дюгарри.

В это же время авторитетное издание L'Equipe дало инсайд: многие игроки «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба, и даже высказали ему свои претензии в раздевалке. Понятно, что успешно адаптироваться в такой обстановке было крайне тяжело. Но, несмотря на весь шквал критики, Тухель продолжал ставить хавбека в состав: в апреле 2019 года шесть из семи появлений на поле — в основе.

«Паредес много играл в последнее время и продолжает учиться. Леандро пришел к нам в январе, для него сезон получился смешанным. В той ситуации Буффон очень быстро отдал пас, Лео был к этому не готов. Подобные ситуации могут произойти в каждой игре», — объяснял Тухель.

Неймар (слева) и&nbsp;Килиан Мбаппе. Неймара обвинили в пьянстве, команда разбита на группировки, боссы отбиваются от обвинений. «ПСЖ» летит в пропасть

Финал Лиги чемпионов

В «ПСЖ» игра Паредеса принципиально не изменилась. Как и в «Зените», он классно двигал мяч, исполнял передачи любой сложности и длины, здорово обыгрывал и технично бил издали. Однако и минусы аргентинца никуда не исчезли. Полузащитник по-прежнему слабо действовал в отборе и был пассивен в позиционной обороне. При Тухеле из атакующего трио Неймар — Мбаппе — Ди Мария возвращался назад только последний — две другие парижские звезды почти всегда находились на чужой половине поля и не работали на команду. Поэтому во втором сезоне на Паредеса свалилась вся черновая работа. Он оказался вынужден заниматься не только креативом, но и подчищать за партнерами, исправляя их огрехи. Ведь активное движение Паредеса по всему полю придавало парижанам динамичности, а также способствовало быстрому перехвату мяча во флангах и полуфлангах.

Именно по этой причине Тухель доверился полузащитнику и с первых минут выпустил на поле в решающих матчах августовской доигровки Лиги чемпионов — сначала в полуфинале против «Лейпцига», а затем и финале с «Баварией».

9&nbsp;марта. Мадрид. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; ПСЖ&nbsp;&mdash; 3:1. Лионель Месси после поражения от&nbsp;испанской команды. Месси — символ провала «ПСЖ». А Мбаппе теперь точно уйдет в «Реал»

Расцвет при Покеттино

С приходом на пост главного тренера «ПСЖ» Маурисио Покеттино Паредес сильно добавил. Коуч не стал придумывать для него новую роль, а решил использовать все сильные стороны соотечественника, разместив его на позиции «восьмерки» и сделав игру более надежной, сделав акцент на высокой точности в передачах.

Самые яркие матчи Паредеса при Покеттино — оба четвертьфинала Лиги чемпионов-2020/21 против «Баварии». Полузащитник выжигал весь центр поля: стелился в подкатах, накрывал передачи мюнхенцев из глубины и редко упускал игроков за спиной, став одним из лучших игроков противостояния.

Леандро Паредес (слева) и Лионель Месси. Фото Global Look Press
Леандро Паредес (слева) и Лионель Месси.
Фото Global Look Press

В этом сезоне Паредес остается важным футболистом в системе парижан. В лиге 1 он сыграл 15 матчей, а в Лиге чемпионов провел пять встреч (третий показатель среди хавбеков).

«Те, кто говорил о моем трансфере как о провальном, были несправедливы. Сегодня новый тренер дает мне уверенность и свободу на поле. С ним я играю в свой футбол. В последнее время чувствую себя комфортно и даю команде больше. Период адаптации в «ПСЖ» был непростым. Глядя со стороны, вы не могли себе и представить, насколько трудно влиться в готовую команду. Люди критикуют, ничего не зная», — говорил Паредес.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 1
Перерыв

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Леандро Паредес
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
11
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дикий бой Даны Борисовой: била блогершу словно молотом, драла за волосы и победила
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пожалуйста, вернись в Россию!» Во Франции критикуют Головина, несмотря на победу «Монако»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 21 5 4 64-28 68
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 6 : 2
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 2 : 3
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 18
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости