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Головин в полном порядке. У россиянина — голевой пас, у «Монако» — третья победа подряд

Передача Головина помогла «Монако» обыграть «Труа» в чемпионате Франции
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хавбек «Монако» Александр Головин (справа) против соперника из «Труа» Мама Балде в матче лиги 1.
Фото AFP
Исса Каборе (слева) против Александра Головина.
Фото AFP
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На этот раз обыграли «Труа».

Первый голевой пас Александра Головина в лиге 1 в 2022 году помог «Монако» дома победить «Труа» (2:1) и продолжить борьбу за еврокубки.

Российский полузащитник наконец-то отвоевал место в стартовом составе монегасков у нового главного тренера Филиппа Клемана. Выход в основе в матче с «Труа» стал для него третьим подряд. До этого с Головиным в старте «Монако» обыграл «ПСЖ» (3:0) и «Мец» (2:1).

Франция. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Труа
Голы
Кайю Энрике, 19 (1:0), Угбо, 39 (1:1), Фолланд, 57 (2:1)
Монако
Нюбель Вандерсон (Жан Лукас, 86) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике (Диоп, 78) Агилар Тшуамени Головин (Якобс, 78) Фофана Боаду (Фолланд, 57) Бен-Йеддер (Матсима, 87)
Труа
Мулен Палмер-Браун Бьянкон (Рипар, 82) Конте (Ларуси, 68) Сальмье Каборе Куаме (Дингоме, 83) Тардье Шавалерен Угбо (Тугар, 82) Бальде (Мотиба, 67)
Предупреждения
Агилар 22’, Бен-Йеддер 71’  -  Бьянкон 72’, Куаме 81’
Судьи
Лесаж (Франция)

Монегаски, как и подобает фавориту, начали матч бодро. Однако преимущество хозяевам поля принес только стандарт. Кайо Энрике на 19-й минуте встречи красивым ударом со штрафного поймал вратаря «Труа» Жесси Мулена на ошибке.

«Монако» не собирался останавливаться на достигнутом и продолжил атаковать. Головин был очень активен и часто обострял ситуацию разрезающими передачами. Но под конец тайма гости подловили монегасков на контратаке. Получив мяч перед штрафной, нападающий «Труа» Ике Угбо развернулся к воротам и мощным ударом рикошетом от штанги сравнял счет.

«Монако» нужно было добавлять в завершении атак, поэтому на 57-й минуте игры на поле появился Кевин Фолланд. Да еще как появился: первыми же касаниями немец снова подарил преимущество своему клубу. А передачу Фолланду отдал Головин. Россиянин левой ногой сделал точный навес на ногу немецкому форварду, а тот первым касанием обработал мяч и вторым вогнал его в ворота.

Исса Каборе (слева) против Александра Головина. Фото AFP
Исса Каборе (слева) против Александра Головина.
Фото AFP

Головин мог отметиться еще одной голевой передачей, но не повезло с реализацией: на 73-й минуте матча он вывел Виссама Бен-Йеддера один на один с Муленом, однако в последний момент нападающего нагнал защитник «Труа» и сбил с ног. Главный арбитр встречи Микаэль Лесаж не разглядел нарушения в действиях футболиста гостей и дал продолжить встречу.

Всего через пять минут после этого российского полузащитника сменил Софьян Диоп. «Монако» продолжил атаковать и не позволил «Труа» отыграться во второй раз, доведя встречу до победы.

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Метц&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. «Пожалуйста, вернись в Россию!» Во Франции критикуют Головина, несмотря на победу «Монако»

Статистический портал Sofascore поставил Головину наивысшую оценку среди всех игроков — 7,7 балла. 25-летнему россиянину хватило на это 77 минут на поле. Вторым стал другой полузащитник «Монако» — Юссуф Фофана, получивший 7,5 балла. Результативная передача стала второй для Головина в четырех последних матчах.

Победа помогла монегаскам сохранить 6-ю строчку в турнирной таблице. От еврокубкового 5-го места команду Клемана отделяет всего одно очко. В следующем туре «Монако» предстоит выезд в гости к «Ренну».

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Ливерпуль 1
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1.63

X2

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1.82

П1

13%

2.05
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
9
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 6 : 2
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 2 : 3
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 1 : 6
10.04 14:00
Бордо – Метц
 3 : 1
10.04 16:00
Анже – Лилль
 1 : 1
10.04 16:00
Брест – Нант
 1 : 1
10.04 16:00
Монако – Труа
 2 : 1
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
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 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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