На этот раз обыграли «Труа»

Первый голевой пас Александра Головина в лиге 1 в 2022 году помог «Монако» дома победить «Труа» (2:1) и продолжить борьбу за еврокубки.

Российский полузащитник наконец-то отвоевал место в стартовом составе монегасков у нового главного тренера Филиппа Клемана. Выход в основе в матче с «Труа» стал для него третьим подряд. До этого с Головиным в старте «Монако» обыграл «ПСЖ» (3:0) и «Мец» (2:1).

Монегаски, как и подобает фавориту, начали матч бодро. Однако преимущество хозяевам поля принес только стандарт. Кайо Энрике на 19-й минуте встречи красивым ударом со штрафного поймал вратаря «Труа» Жесси Мулена на ошибке.

«Монако» не собирался останавливаться на достигнутом и продолжил атаковать. Головин был очень активен и часто обострял ситуацию разрезающими передачами. Но под конец тайма гости подловили монегасков на контратаке. Получив мяч перед штрафной, нападающий «Труа» Ике Угбо развернулся к воротам и мощным ударом рикошетом от штанги сравнял счет.

«Монако» нужно было добавлять в завершении атак, поэтому на 57-й минуте игры на поле появился Кевин Фолланд. Да еще как появился: первыми же касаниями немец снова подарил преимущество своему клубу. А передачу Фолланду отдал Головин. Россиянин левой ногой сделал точный навес на ногу немецкому форварду, а тот первым касанием обработал мяч и вторым вогнал его в ворота.

Исса Каборе (слева) против Александра Головина. Фото AFP

Головин мог отметиться еще одной голевой передачей, но не повезло с реализацией: на 73-й минуте матча он вывел Виссама Бен-Йеддера один на один с Муленом, однако в последний момент нападающего нагнал защитник «Труа» и сбил с ног. Главный арбитр встречи Микаэль Лесаж не разглядел нарушения в действиях футболиста гостей и дал продолжить встречу.

Всего через пять минут после этого российского полузащитника сменил Софьян Диоп. «Монако» продолжил атаковать и не позволил «Труа» отыграться во второй раз, доведя встречу до победы.

Статистический портал Sofascore поставил Головину наивысшую оценку среди всех игроков — 7,7 балла. 25-летнему россиянину хватило на это 77 минут на поле. Вторым стал другой полузащитник «Монако» — Юссуф Фофана, получивший 7,5 балла. Результативная передача стала второй для Головина в четырех последних матчах.

Победа помогла монегаскам сохранить 6-ю строчку в турнирной таблице. От еврокубкового 5-го места команду Клемана отделяет всего одно очко. В следующем туре «Монако» предстоит выезд в гости к «Ренну».