Головин в полном порядке. У россиянина — голевой пас, у «Монако» — третья победа подряд
Первый голевой пас Александра Головина в лиге 1 в 2022 году помог «Монако» дома победить «Труа» (2:1) и продолжить борьбу за еврокубки.
Российский полузащитник наконец-то отвоевал место в стартовом составе монегасков у нового главного тренера Филиппа Клемана. Выход в основе в матче с «Труа» стал для него третьим подряд. До этого с Головиным в старте «Монако» обыграл «ПСЖ» (3:0) и «Мец» (2:1).
Монегаски, как и подобает фавориту, начали матч бодро. Однако преимущество хозяевам поля принес только стандарт. Кайо Энрике на 19-й минуте встречи красивым ударом со штрафного поймал вратаря «Труа» Жесси Мулена на ошибке.
«Монако» не собирался останавливаться на достигнутом и продолжил атаковать. Головин был очень активен и часто обострял ситуацию разрезающими передачами. Но под конец тайма гости подловили монегасков на контратаке. Получив мяч перед штрафной, нападающий «Труа» Ике Угбо развернулся к воротам и мощным ударом рикошетом от штанги сравнял счет.
«Монако» нужно было добавлять в завершении атак, поэтому на 57-й минуте игры на поле появился Кевин Фолланд. Да еще как появился: первыми же касаниями немец снова подарил преимущество своему клубу. А передачу Фолланду отдал Головин. Россиянин левой ногой сделал точный навес на ногу немецкому форварду, а тот первым касанием обработал мяч и вторым вогнал его в ворота.
Головин мог отметиться еще одной голевой передачей, но не повезло с реализацией: на 73-й минуте матча он вывел Виссама Бен-Йеддера один на один с Муленом, однако в последний момент нападающего нагнал защитник «Труа» и сбил с ног. Главный арбитр встречи Микаэль Лесаж не разглядел нарушения в действиях футболиста гостей и дал продолжить встречу.
Всего через пять минут после этого российского полузащитника сменил Софьян Диоп. «Монако» продолжил атаковать и не позволил «Труа» отыграться во второй раз, доведя встречу до победы.
Статистический портал Sofascore поставил Головину наивысшую оценку среди всех игроков — 7,7 балла. 25-летнему россиянину хватило на это 77 минут на поле. Вторым стал другой полузащитник «Монако» — Юссуф Фофана, получивший 7,5 балла. Результативная передача стала второй для Головина в четырех последних матчах.
Победа помогла монегаскам сохранить 6-ю строчку в турнирной таблице. От еврокубкового 5-го места команду Клемана отделяет всего одно очко. В следующем туре «Монако» предстоит выезд в гости к «Ренну».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|70-29
|71
|
2
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|
3
|Ренн
|31
|17
|5
|9
|67-31
|56
|
4
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|
5
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|
6
|Монако
|31
|14
|8
|9
|47-32
|50
|
7
|Лилль
|31
|12
|12
|7
|39-36
|48
|
8
|Нант
|31
|13
|7
|11
|40-34
|46
|
9
|Лион
|30
|12
|10
|8
|43-39
|45
|
10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|
11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|
12
|Брест
|31
|10
|9
|12
|39-45
|39
|
13
|Реймс
|31
|8
|12
|11
|34-35
|36
|
14
|Анже
|31
|8
|9
|14
|35-45
|33
|
15
|Труа
|31
|8
|8
|15
|29-44
|32
|
16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|
17
|Клермон Фут
|31
|7
|7
|17
|31-60
|28
|
18
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|
19
|Бордо
|31
|5
|11
|15
|41-71
|26
|
20
|Метц
|31
|4
|11
|16
|28-57
|23
|8.04
|22:00
|
Лорьян – Сент-Этьен
|6 : 2
|9.04
|18:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 3
|9.04
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|1 : 6
|10.04
|14:00
|
Бордо – Метц
|3 : 1
|10.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|1 : 1
|10.04
|16:00
|
Брест – Нант
|1 : 1
|10.04
|16:00
|
Монако – Труа
|2 : 1
|10.04
|18:05
|
Ланс – Ницца
|- : -
|10.04
|20:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
|10.04
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Мартен Террье
Ренн
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|18
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|26
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|1
|7