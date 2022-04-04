«Пожалуйста, вернись в Россию!» Во Франции критикуют Головина, несмотря на победу «Монако»
В гонке за место в Европе
L'Equipe не посвятил игре в столице Лотарингии отдельного материала. Она попала в обзор матчей дня и заслужила два абзаца. В них отмечено, что первый тайм получился равным, а потом оборона «Метца» подарили Бен Йеддеру лидерство в списке лучших бомбардиров лиги 1. Отмечен и успех Боаду, причем акцент сделан на том, что приобретенный летом за 17 миллионов евро голландец забил лишь второй гол в текущем чемпионате. «Это позволило «Монако» приблизиться к подиуму», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции.
Портал Maxifoot тоже отказался от детального разбора игры, включив ее в подборку главных событий дня. «Монако удается погоня, — пишет издание. — После крупной победы над «ПСЖ» команда показала себя на поле «Метца». Доминируя, монегаски нашли ошибку, использованную Бен Йеддером. А после первого гола, не засчитанного ВАР, Боаду принес победу своей команде. В турнирной таблице «Монако» поднимается на 6-е место».
Monaco Tribune в своем материале отмечает: «Монако» добился успеха в гонке за место в еврокубках. Через 15 дней после убедительной победы над «ПСЖ» команда Филиппа Клемана выиграла на поле «Метца». Сократив отставание от «Ниццы» до четырех очков, монегаски имеют все основания надеяться завершить сезон в топ-5, а в конце месяца маячит жаркое дерби на Лазурном берегу».
Героем матча назван Бен Йеддер, который удостоился эпитета «незаменимый». «Если «Монако» займет место в еврокубках по итогам сезона, «Монако» сможет сказать большое спасибо Бен Йеддеру», — пишет Monaco Tribune. А успех автора победного гола Боаду и вовсе назван золотым. В качестве факта дня отмечено, что «Монако» впервые после прихода на пост главного тренера Филиппа Клемена выиграл два матча подряд.
От Головина ждут большего
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops удивил, назвав звездами не авторов голов, а защитника Агилара и игравшего с ним в связке Вандерсона. Головин же вместе с Фофана оказался в списке разочарований с оговоркой, что его место могли занять Кайю Энрике, Желсон Мартинш или Тшуамени. «Он полностью исчез во втором тайме, не был игроком, решающим эпизоды, и его угловые не спасали тусклую игру», — отмечено в комментарии к игре российского футболиста.
С этой оценкой не согласился пользователь с ником The Brain: «Головин мне показался неплохим, и он продержался почти весь матч».
Иное мнение в комментариях к новости высказал Oumario: «Провалы — Желсон и Головин, от которых я жду гораздо большего!»
И в целом можно констатировать, что в этот раз критиков у нашего полузащитника больше. Кто-то, как Orel77777, совсем категоричен: «Головин, пожалуйста, вернись в Россию как можно быстрее».
Другой болельщик с ником ArxTarpeiaASM удивлялся замене Желсона, а не россиянина, сравнив его с привидением из популярного мультфильма: «Каспер Головин остается?»
Но хватало и попыток найти объяснение не самой яркой игре футболиста, от которого всегда требуют максимума.
«Снова и снова он меняет стратегию против команд с низким блоком обороны и ставит игроков, которые таранят и ведут мяч. Головина и Желсона Мартинша», — упрекнул главного тренера «Монако» Филиппа Клемана в ошибочном выборе тактики Oliver04288881.
А LukeMonacoLife решил копнуть глубже: «Чтобы выполнить ту роль, что выполняет Головин, вам действительно нужно очень хорошее взаимопонимание с партнерами по команде, которого ему так не хватает из-за нехватки игрового времени в последние месяцы. Это было видно по первому тайму».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|21
|5
|4
|64-28
|68
|
2
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|
3
|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|
4
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|
5
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|
6
|Монако
|30
|13
|8
|9
|45-31
|47
|
7
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|
8
|Лион
|30
|12
|10
|8
|43-39
|45
|
9
|Нант
|30
|13
|6
|11
|39-33
|45
|
10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|
11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|
12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|
13
|Реймс
|30
|8
|12
|10
|32-32
|36
|
14
|Анже
|30
|8
|8
|14
|34-44
|32
|
15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|
16
|Лорьян
|30
|6
|10
|14
|25-48
|28
|
17
|Клермон Фут
|30
|7
|7
|16
|30-54
|28
|
18
|Сент-Этьен
|30
|6
|9
|15
|31-55
|27
|
19
|Метц
|30
|4
|11
|15
|27-54
|23
|
20
|Бордо
|30
|4
|11
|15
|38-70
|23
|8.04
|22:00
|
Лорьян – Сент-Этьен
|- : -
|9.04
|18:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|9.04
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|10.04
|14:00
|
Бордо – Метц
|- : -
|10.04
|16:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брест – Нант
|- : -
|10.04
|16:00
|
Монако – Труа
|- : -
|10.04
|18:05
|
Ланс – Ницца
|- : -
|10.04
|20:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
|10.04
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|18
|
|
Мартен Террье
Ренн
|17
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|1
|7