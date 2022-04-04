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«Пожалуйста, вернись в Россию!» Во Франции критикуют Головина, несмотря на победу «Монако»

Во Франции критикуют игру Головина, несмотря на победу «Монако» над «Метцем»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин в матче «Метц» — «Монако».
Фото Global Look Press
Виссам Бен-Йеддер и Александр Головин в матче «Метц» — «Монако».
Фото Global Look Press
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Реакция французских СМИ и болельщиков после матча с «Метцем» (2:1).
Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 16:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
1:2
Монако
Голы
Бен-Йеддер, 46 (0:1), Амаду, 62 (1:1), Боаду, 72 (1:2)
Метц
Кайар Бронн Жемерсон Канде (Ниакате, 84) Делен Кана-Бийик (Нгюетт, 83) Н`Дорам (Яде, 83) Амаду Де Превиль Булая (Сарр, 68) Ламкель Зе (Мафута, 60)
Монако
Нюбель Вандерсон (Жан Лукас, 82) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Марипан, 87) Фофана Мартинш (Боаду, 46) Бен-Йеддер
Судьи
Бризар (Франция)

В гонке за место в Европе

L'Equipe не посвятил игре в столице Лотарингии отдельного материала. Она попала в обзор матчей дня и заслужила два абзаца. В них отмечено, что первый тайм получился равным, а потом оборона «Метца» подарили Бен Йеддеру лидерство в списке лучших бомбардиров лиги 1. Отмечен и успех Боаду, причем акцент сделан на том, что приобретенный летом за 17 миллионов евро голландец забил лишь второй гол в текущем чемпионате. «Это позволило «Монако» приблизиться к подиуму», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции.

Портал Maxifoot тоже отказался от детального разбора игры, включив ее в подборку главных событий дня. «Монако удается погоня, — пишет издание. — После крупной победы над «ПСЖ» команда показала себя на поле «Метца». Доминируя, монегаски нашли ошибку, использованную Бен Йеддером. А после первого гола, не засчитанного ВАР, Боаду принес победу своей команде. В турнирной таблице «Монако» поднимается на 6-е место».

 
Александр Головин (с&nbsp;мячом) против Томаса Делена в&nbsp;матче &laquo;Метц&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. Головин в старте — «Монако» побеждает. Клуб продолжает борьбу за Европу

Monaco Tribune в своем материале отмечает: «Монако» добился успеха в гонке за место в еврокубках. Через 15 дней после убедительной победы над «ПСЖ» команда Филиппа Клемана выиграла на поле «Метца». Сократив отставание от «Ниццы» до четырех очков, монегаски имеют все основания надеяться завершить сезон в топ-5, а в конце месяца маячит жаркое дерби на Лазурном берегу».

Героем матча назван Бен Йеддер, который удостоился эпитета «незаменимый». «Если «Монако» займет место в еврокубках по итогам сезона, «Монако» сможет сказать большое спасибо Бен Йеддеру», — пишет Monaco Tribune. А успех автора победного гола Боаду и вовсе назван золотым. В качестве факта дня отмечено, что «Монако» впервые после прихода на пост главного тренера Филиппа Клемена выиграл два матча подряд.

Виссам Бен-Йеддер и Александр Головин в матче «Метц» — «Монако». Фото Global Look Press
Виссам Бен-Йеддер и Александр Головин в матче «Метц» — «Монако».
Фото Global Look Press

От Головина ждут большего

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops удивил, назвав звездами не авторов голов, а защитника Агилара и игравшего с ним в связке Вандерсона. Головин же вместе с Фофана оказался в списке разочарований с оговоркой, что его место могли занять Кайю Энрике, Желсон Мартинш или Тшуамени. «Он полностью исчез во втором тайме, не был игроком, решающим эпизоды, и его угловые не спасали тусклую игру», — отмечено в комментарии к игре российского футболиста.

С этой оценкой не согласился пользователь с ником The Brain: «Головин мне показался неплохим, и он продержался почти весь матч».

Иное мнение в комментариях к новости высказал Oumario: «Провалы — Желсон и Головин, от которых я жду гораздо большего!»

И в целом можно констатировать, что в этот раз критиков у нашего полузащитника больше. Кто-то, как Orel77777, совсем категоричен: «Головин, пожалуйста, вернись в Россию как можно быстрее».

 
Александр Головин и&nbsp;Леандро Паредес. «Головин обладает уникальным талантом». Во Франции российского полузащитника оценили выше Мбаппе и Неймара

Другой болельщик с ником ArxTarpeiaASM удивлялся замене Желсона, а не россиянина, сравнив его с привидением из популярного мультфильма: «Каспер Головин остается?»

Но хватало и попыток найти объяснение не самой яркой игре футболиста, от которого всегда требуют максимума.

«Снова и снова он меняет стратегию против команд с низким блоком обороны и ставит игроков, которые таранят и ведут мяч. Головина и Желсона Мартинша», — упрекнул главного тренера «Монако» Филиппа Клемана в ошибочном выборе тактики Oliver04288881.

А LukeMonacoLife решил копнуть глубже: «Чтобы выполнить ту роль, что выполняет Головин, вам действительно нужно очень хорошее взаимопонимание с партнерами по команде, которого ему так не хватает из-за нехватки игрового времени в последние месяцы. Это было видно по первому тайму».

Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
6
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Головин в старте — «Монако» побеждает. Клуб продолжает борьбу за Европу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 21 5 4 64-28 68
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 30 6 10 14 25-48 28
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 30 6 9 15 31-55 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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38 тур
8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 - : -
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 17
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 1 7
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