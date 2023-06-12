«Эвертон» и «Галатасарай» заинтересованы в Муссе Дембеле

Французский нападающий Мусса Дембеле, у которого завершается контракт с «Лионом», может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Галатасарае», сообщает Фабрицио Романо.

Кроме того, за игроком следят клубы из Саудовской Аравии.

7 июня «Лион» объявил об уходе Дембеле в конце сезона. В июне истекает его контракт с командой.

В минувшем сезоне Дембеле провел 28 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.