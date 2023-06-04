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Сегодня, 13:00

Карим Бензема покидает «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Карим Бензема покидает команду после 14 лет в клубе, сообщает официальный сайт клуба.

«Реал» хочет выразить свою благодарность и всю свою привязанность к тому, кто уже является одной из наших величайших легенд. В следующий вторник, 6 июня, в 12:00 в «Реал Мадрид Сити» состоится церемония прощания с Бензема в присутствии нашего президента Флорентино Переса», — написано в сообщении клуба.

Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.

35-летний форвард выиграл 25 трофеев в составе мадридского клуба, что является рекордным показателем. На счету француза пять трофеев Лиги чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре европейских Суперкубка, четыре титула ла лиги, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании. Также Безнема является обладателем "Золотого мяча" - 2022. 

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Последний матч в «сливочной» футболке Бензема проведет против «Атлетика» из Бильбао. Игра 38-го тура состоится 4 июня в Мадриде. Получится ли у Карима завершить 14-летнее путешествие голом в ворота басков? Букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает поставить на забитый французом мяч с коэффициентом 1.80. В матче первого круга Бензема оформил один из двух голов в ворота соперника.

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Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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38 тур
4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 - : -
4.06 19:30
Реал – Атлетик
 - : -
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 - : -
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
4.06 22:00
Сельта – Барселона
 - : -
4.06 22:00
Эльче – Кадис
 - : -
4.06 22:00
Эспаньол – Альмерия
 - : -
4.06 22:00
Вальядолид – Хетафе
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 23 3 3
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