Карим Бензема покидает «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема покидает команду после 14 лет в клубе, сообщает официальный сайт клуба.

«Реал» хочет выразить свою благодарность и всю свою привязанность к тому, кто уже является одной из наших величайших легенд. В следующий вторник, 6 июня, в 12:00 в «Реал Мадрид Сити» состоится церемония прощания с Бензема в присутствии нашего президента Флорентино Переса», — написано в сообщении клуба.

Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.

35-летний форвард выиграл 25 трофеев в составе мадридского клуба, что является рекордным показателем. На счету француза пять трофеев Лиги чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре европейских Суперкубка, четыре титула ла лиги, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании. Также Безнема является обладателем "Золотого мяча" - 2022.

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Последний матч в «сливочной» футболке Бензема проведет против «Атлетика» из Бильбао. Игра 38-го тура состоится 4 июня в Мадриде. Получится ли у Карима завершить 14-летнее путешествие голом в ворота басков? Букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает поставить на забитый французом мяч с коэффициентом 1.80. В матче первого круга Бензема оформил один из двух голов в ворота соперника.